Haus für Halma, Hütchen und Co.

Beeskow (MOZ) Der Beeskower Sportverein SV Preußen 90 Beeskow kündigt an, eine neue Abteilung für Gesellschaftsspiele zu gründen. Sie soll im frisch sanierten Preußenhaus in der Gartenstraße ihr Domizil finden. Nun werden leidenschaftliche Spielefans gesucht.

Schach als Sportart ist allgemein anerkannt, Skat und Rommé als Turnierspiele sind ebenfalls weit verbreitet. Nun auch Halma, Mensch-Ärgere-Dich und Hütchen? So jedenfalls schwebt es dem Vorstand der Preußen vor. Den Anstoß hatte Ende vorigen Jahres Stadtkämmerer Steffen Schulze gegeben. "Er fragte uns, ob wir nicht ein Skatturnier ausrichten könnten", erinnert sich der Preußen-Geschäftsführer Bastian Gierke. Die Idee fanden die Vorstandsmitglieder des Vereins gleich gut, rasch entwickelte sich der Gedanke, nicht nur Kartenspiele, sondern auch andere Gesellschaftsspiele regelmäßig zu organisieren. Jetzt soll es sogar eine neue Abteilung geben, in denen Spiele-Liebhaber ihrer Leidenschaft gemeinschaftlich nachgehen können. "Wir haben ja bald unser tolles Preußenhaus, da kann man sich wunderbar treffen, um Brettspiele zu spielen", so Gierke.

Noch ist die in Preußen-Blau gestrichene Immobilie eine Baustelle. Der Haupteingang befindet sich auf der rechten Seite im Hochparterre. Auf der Etage sind Küche und WC, darunter auch ein barrierefreies, vorgesehen. Außerdem befindet sich ein größerer Mehrzweckraum, in dem künftig Versammlungen stattfinden sollen, auf der Etage. "Wir bauen noch Medien ein, um zum Beispiel Fußballspiele in geselliger Runde ansehen zu können", so Gierke.

Die Gesellschaftsspiele werden künftig wohl vor allem im Obergeschoss gespielt. Neben einem Büro befindet sich dort ein Raum mit vielen Nischen: Ideal für den künftigen Spielbetrieb. Das Obergeschoss besticht zudem durch eine herrliche Aussicht auf die nahe vorbeifließende Spree. Im Untergeschoss werden die Haustechnik und Lagerräume integriert. Hier befindet sich auch einer der Zugänge zur Bootsgarage. Im Haus sind laut dem städtischen Bauaufseher Jochen Nagel Restarbeiten zu erledigen: Es fehlen noch Wand- und Deckenverkleidungen sowie Fliesen. Außerdem müssen noch Malerarbeiten ausgeführt werden. Der 15 Meter lange Anbau für das Drachenboot des Vereins ist im Rohbau fertig einschließlich Dachbinder und provisorischer Abdeckung. In der Garage werden jeweils zwei separate Umkleideräume, Duschen und WCs geschaffen. In den kommenden Tagen werden die Fenster eingebaut. "Für weitere Arbeiten, etwa für die Dacheindeckung, muss Frostfreiheit gewährleistet sein", so Jochen Nagel.

Baubeginn für die Sanierung des bestehenden Hauses und den Neubau der Garage war Mitte 2016, das Bauende ist für dieses Frühjahr vorgesehen. Die Stadt investiert in das Preußenhaus 700 000 Euro, davon werden 480 000 Euro aus dem europäischen Topf zur Förderung des ländlichen Raumes, Leader, finanziert.

Am 13. Mai, dem Preußentag, der in diesem Jahr gemeinsam mit dem Familienbündnis durchgeführt wird, soll das Preußenhaus offiziell eingeweiht werden. "Bis dahin laden wir alle Spiele-Fans ein, sich bei uns zu melden", so Bastian Gierke.

Kontakt: Tel. 0172 9723550