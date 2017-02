Wenn die Chefin wieder Brötchen bäckt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt/Guben (MOZ) An einem ungewöhnlichen TV-Experiment hat die Bäckerei Dreißig jüngst teilgenommen. In dem RTL-Format "Undercover Boss" wurde Firmenchefin Antje Dreißig in den Betrieb eingeschleust, um ihn von einer anderen Seite kennenzulernen. Die Folge wird am Montagabend ausgestrahlt.

In eine andere Rolle geschlüpft: Antje Dreißig, Führungskraft der gleichnamigen Bäckerei, ist im vergangenen Jahr als vermeintliche Hartz-IV-Empfängerin in das Unternehmen eingeschleust worden, um es von der anderen Seite intensiver kennenzulernen.

Blond gefärbt mit langen Extensions und blauen Strähnen statt schwarze Kurzhaarfrisur. Die Verwandlung von Antje Dreißig dauerte mehr als zehn Stunden. "Ich habe eine neue Brille bekommen, völlig andere Sachen und einen neuen Lebenslauf", erzählt die 39-Jährige, die in dem traditionsreichen Familienunternehmen Bäckerei Dreißig, die Geschäfte mit ihrem Ex-Mann führt. Er ist für die Produktion zuständig, sie für den Verkauf und das Marketing.

Für das TV-Format "Undercover Boss" hörte die Führungskraft eine Woche lang auf den Namen Barbara Steinmann und durfte als Hartz-IV-Empfängerin in verschiedene Bereiche der Bäckerei hineinschnuppern, dadurch den Alltag an der Basis noch genauer kennenlernen. "In Frankfurt, Cottbus und in Berlin war ich im Verkauf tätig, in Guben im Versand, und in Eisenhüttenstadt bin ich mit den Handwerkern unterwegs gewesen." Sie hat Wasserfilter und Türklinken gewechselt, Brötchen eingepackt und Paletten hin- und hergeschoben. Und nicht immer verlief alles reibungslos.

Ob sie trotz der Verwandlung von den Mitarbeitern in den Filialen als Antje Dreißig erkannt wurde, darf sie an dieser Stelle noch nicht verraten. "Das sieht man dann am Montag", sagt sie geheimnisvoll. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass die Bäckerei, die mittlerweile 100 Filialen - vier davon in Berlin - und 900 Mitarbeiter hat, als erstes ostdeutsches Unternehmen an dem Fernsehexperiment teilnehmen konnte? Eigene Initiative? "Nein, für so etwas kann man sich nicht bewerben. Wir wurden im vergangenen Jahr von RTL angesprochen", berichtet Antje Dreißig. "Da sind wir natürlich schon stolz drauf."

Damit es aber überhaupt funktionieren konnte, dass Barbara Steinmann plötzlich für jeweils ein paar Stunden an verschiedenen Orten auftauchte und mitarbeitete, musste natürlich eine glaubhafte Story her. Und so sei den Mitarbeitern erzählt worden, dass die Hartz-IV-Empfängerin bei der RTL-Serie die Möglichkeit habe, 5000 Euro oder einen Job zu gewinnen. "Mir hat das alles wirklich Spaß gemacht", betont Antje Dreißig. "Ich habe Einblicke bekommen, die ich sonst nicht bekommen würde." Natürlich habe sie bei ihrem Undercover-Einsatz auch innerbetriebliches Verbesserungspotenzial gesehen. "Da sind wir bereits dran", versichert sie und fügt hinzu: "Wichtig ist mir, dass die Zuschauer wissen, dass es kein Drehbuch gab. Mir wurde nicht vorgeschrieben, was ich zu sagen oder zu tun habe."

Die finale Fassung der Sendung hat die Gubener Geschäftsführerin selbst auch noch nicht gesehen. "Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, was draus geworden ist", sagt sie. Das Feedback innerhalb des Unternehmens ist ihr zufolge durchweg positiv gewesen.

"Undercover Boss": Montag, 21.15 Uhr, RTL.