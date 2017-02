Wenn Männer süße Schmerzen leiden

artikel-ansicht/dg/0/

Und Manja Wilde Fürstenwalde/Grünheide/Briesen (MOZ) Die Zeiten, in denen Maniküre und Kosmetik Frauensache waren, sind vorbei. Immer mehr Männer begeben sich in die Hände von Experten und lassen sich den Bart trimmen, die Augenbrauen zupfen oder massieren.

Die Glatze ist glatt, die Härchen an den Ohrläppchen und zwischen den Augenbrauen sind entfernt. Nun widmet sich Abad-al-Rahmann dem Bart seines Kunden: Mit einem scharfen Rasiermesser bringt er das grau melierte schwarze Kinnhaar in Form. Marco Düroten, dessen Bart der Friseur gerade trimmt, kennt die Prozedur. Dreimal im Monat ist er Gast im Salon Maher in der Fürstenwalder Eisenbahnstraße. "Ich arbeite im öffentlichen Dienst", erklärt er den Grund seiner regelmäßigen Besuche.

Zur Kosmetik zu gehen sei längst nicht mehr klischeebehaftet, sagt Birgit Steffen. In ihrem Schönheitssalon in Fürstenwalde lassen immer mehr Männer, die im Beruf im Kundenkontakt stehen, ihre Gesichtshaut kosmetisch behandeln oder die Hände pflegen. "Haben sie erst einmal Vertrauen gefasst, sind sie treuer als manche Kundin und außerdem probierfreudig", sagt Birgit Steffen. Die sensible Männerhaut behandelt sie mit einer auf den Hauttyp abgestimmten Creme. "Einige lassen sich auch die Augenbrauen zupfen und färben."

Das Regal mit den Faltencremes in der Parfümerie Köhler ist immer gefragt. Seit einiger Zeit suchen dort verstärkt Männer nach einer passenden Pflege. "Auch ältere Männer", sagt Teamleiterin Daniela Kott. Tagescremes, aber auch Pflegeroller für die Augen seien beliebt. "Dafür sind die Herren bereit, einiges auszugeben." Bartträger lassen sich ebenfalls immer häufiger bei Daniela Kott blicken. Gerade eben habe sie das letzte Bartöl verkauft. "Das ist eine gute Nährpflege und macht die Haare schön geschmeidig."

Gezuckerte Männer gibt es im Kosmetik-Salon "Beauty moments" in Grünheide. "Das Enthaaren des Rückens ist ein großes Thema", verrät Andrea Wysotzki, wozu die süße Prozedur dient. Mit der Hand trägt die 27-Jährige ihren Kunden eine zähflüssige Zuckermasse auf den unerwünschten Haarwuchs auf. "Der Zucker ist kleinmolekular, geht in die Follikel und löst die Haare dort schon an", erklärt die Kosmetikerin. Darum sei die Behandlung schmerzärmer als mit Wachs. Drei bis viermal im Monat hat sie Kunden, denen sie den Rücken enthaart. Die meisten Männer kommen allerdings zur Pediküre in den Salon am Marktplatz. "Aber auch die Handpflege ist beim modernen Mann im Kommen", sagt Andrea Wysotzki. Mittlerweile sind 25 bis 30 Prozent ihrer Kunden männlich. "Viele müssen erst mit einem Gutschein gelockt werden oder die Frau muss beim ersten Mal mit herkommen, damit sie nicht so alleine sind", verrät die junge Frau.

Deutlich mehr Männer als noch vor ein paar Jahren begrüßt Saskia Matschoss an der Rezeption des Wellnessbereichs auf Gut Klostermühle in Alt-Madlitz. Dort kann Mann sich im Biersudbad und bei einer Rückenmassage entspannen. "Sie tun sich etwas Gutes", sagt sie. Und: "Es kommen immer mehr Männer, die Wellness-Gutscheine für sich und ihre Partnerin kaufen."

