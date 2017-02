Resonanzraum für Woltersdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Es gibt nicht viele Orte in Woltersdorf, an denen man sich treffen kann, um gemeinsam zu sitzen und zu reden, interessante Leute kennenzulernen, und dabei Musik zu hören. Seit fast drei Jahren bietet genau das ein Schallplatten-Laden an der Woltersdorfer Schleuse: die "Spielerei".

Gute Bekannte: Thomas Müller, Mitinhaber der "Spielerei", berät Stammkundin Annegret Buske bei der Suche nach interessanten Schallplatten. Sie hat in dem Laden an der Schleuse schon etliche Raritäten gefunden.

Annegret Buske steckt den Kopf zur Tür herein: "Ihr seid ja da", freut sie sich, und huscht in den Laden. "Habt Ihr was für mich?" Thomas Müller zieht eine Schallplatte von Nina Simone aus dem Regal und fragt: "Mal reinhören?" Er legt auf. "Wunderbar!", sagt Annegret Buske und erzählt: "Ich habe schon etliche Raritäten gefunden, Musik aus meiner Jugendzeit wie von Keith Jarrett oder der DDR-Band Datzu aus den 80-er Jahren. Es ist toll, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit hier vorbeigehe und Musik aus dem Laden klingt, die ich lange nicht gehört habe."

Vor 13 Jahren zogen Elske Hildebrandt und ihr Mann Thomas Müller von Berlin-Mitte nach Woltersdorf. "Für uns war es ein Testballon", gibt die 42-Jährige zu. "Wir liebten das pulsierende Stadtleben und wussten nicht, ob wir die Ruhe im Grünen mögen." Falls sie nicht fänden, was sie brauchten, wollten sie entweder zurück oder selbst etwas aufbauen, das die Sehnsucht stillte. So beschlossen sie 2008, den einstigen Buchladen an der Schleuse mit neuem Inhalt zu beleben. Es sollte nicht nur ein Geschäft sein, sondern ein Ort der Begegnung. Spielzeug schien geeignet, mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Projekte zu verwirklichen. Doch es lief nicht so, wie gewünscht.

Nach sechs Jahren wandelte sich der Laden unter dem vielfach zu deutendem Namen "Spielerei". Die Leidenschaft von Thomas Müller zu Schallplatten hielt nun Einzug ins Geschäft. Nach Jahren der Ignoranz sind die schwarzen Vinylscheiben wieder auf dem Vormarsch. "Ich habe sie immer geliebt. Sie gibt es schon ewig und sie scheinen mir unvergänglich. Außerdem liebe ich die Hüllen, vor allem aus den einstigen Ostblockstaaten - das sind oft kleine Kunstwerke", schwärmt er.

Das Ehepaar hat die Türen weit geöffnet und im Laufe der Zeit viele Interessenten aus nah und fern angezogen, nicht nur die zufällig vorbeiströmenden Touristen, denen die Schleuse als Ausflugsziel dient. Der Laden öffnet nur am Wochenende, handelt aber auch im Internet. "Er trägt sich, könnte aber unsere Familie nicht ernähren", gibt Elske Hildebrandt zu. Sie arbeitet in der frühkindlichen Bildungsforschung, ihr Mann als Grafiker. "Es freut uns, dass die Idee des Ladens als Resonanzraum funktioniert", sagt er. "Wir haben so viele tolle Leute kennengelernt, Freunde gefunden und veranstalten mit ihnen auch regelmäßige Events." So wird jährlich der "Spielerei"-Geburtstag im Sommer groß gefeiert, wofür Tische und Bänke sowie die Musikanlage auf den Gehweg geräumt und Musiker eingeladen werden. Zudem finden Konzerte mit Live-Bands, Versteigerungen oder Filmabende mit Musik statt.

Seit kurzem wird aus der "Spielerei" auch fürs Radio produziert: Jeden dritten Freitag im Monat entsteht für Pi Radio, ein freies Community-Radio (88,4 MHz), eine Sendung, bei der Gäste interviewt und Alben vorgestellt werden. Bei der ersten regulären Aufnahme am 16. September 2016 war Filmemacher und Fotograf Alexander Biedermann zu Gast, und Wolfgang Müller von der Berliner Post-Punk-Band "Die tödliche Doris" präsentierte die "Unsichtbare LP".

Die "Spielerei", Schleusenstraße 34, ist jeden Sonnabend und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet