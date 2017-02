Weiterer Schandfleck abgerissen

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Weiterer Schandfleck verschwunden: In Wustermark ist am Freitag das ehemalige Rathaus abgerissen worden. In dem Gebäude an der Berliner Straße/Ecke Friedrich-Rumpf-Straße , das vorübergehend auch als Notunterkunft für Obdachlose genutzt wurde, war einst auch die Sparkasse und die Tafel untergebracht. Das als Mehrfamilienhaus konzipierte Objekt mit dreieinhalb Stockwerken stand im alten Zentrum am Anger und verfiel in den vergangenen Jahren zusehends.