Plasmastrahl so heiß wie die Sonne

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bei der Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH in Eisenhüttenstadt haben Auszubildende einen Platz an der Sonne - so könnte man scherzhaft sagen. Denn seit einigen Wochen hat das Unternehmen in der Oderlandstraße einen neuen, hochmodernen Plasmaschneider. "Der Plasmastrahl erreicht solch hohe Temperaturen, wie sie auch auf der Oberfläche der Sonne herrschen", sagt Aimé Tänzel.

Mit der hochmodernen Technik können Bleche nun noch besser, genauer und individueller zugeschnitten werden. Auch können größere Formate bearbeitet werden, da die Arbeitsplattform größer ist. "Wir können damit Profile und Konturen schneiden", hebt Geschäftsführer Eberhard Kirsch einen weiteren Pluspunkt hervor. Aimé Tänzel, der bei Heckmann die Einführung des neuen Gerätes geleitet hat, ergänzt, dass eine Vielfalt an Materialien bearbeitet werden kann. Das neue Gerät ist eine Ersatzbeschaffung und stammt vom Marktführer auf diesem Gebiet, so Eberhard Kirsch. "Die Brenntechnologie ist fortgeschritten, auch haben wir eine höhere Schnittgenauigkeit", nennt Tänzel Gründe, warum in die neue Maschine investiert wurde. Per Computer können im Vorfeld 3D-Modelle erstellt werden. Außerdem wurde auch eine neue Fräse angeschafft, die ebenfalls mehr Möglichkeiten bietet.

Eberhard Kirsch sieht die Investitionen in die modernen Geräte auch im Hinblick auf die Auszubildenden. In dem Eisenhüttenstädter Betrieb lernen die jungen Leute damit umzugehen und Kirsch hofft, damit auch das Technik-Interesse zu wecken. "Die jungen Leute fordern das", ist sich Aimé Tänzel sicher.

Bei Heckmann durchlaufen die Auszubildenden während ihrer Ausbildungszeit die fünf Gewerke, die in dem Eisenhüttenstädter Betrieb vorgehalten werden, lernen also sowohl am Plasmaschneider als auch an der Fräse. Momentan sind verteilt über die drei Ausbildungsjahrgänge zehn Lehrlinge beschäftigt. Die Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH legt Wert darauf, aus dem Nachwuchs künftige Arbeitskräfte zu gewinnen. Momentan hat der Betrieb 130 Angestellte.