Oehme kritisiert AfD wegen Falschinfos

Schönwalde (MOZ) Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) hat die AfD in Schönwalde kritisiert. Warum? In einem Flyer, der jüngst verteilt worden war, seien offensichtlich gezielt oder wider besseren Wissens Falschinformationen verbreitet worden, etwa zum Thema Jugendclubs. "Wenn über die Gemeinde in Postwurfsendungen berichtet wird, dann doch bitte richtig", sagte Oehme. "Die dargelegten Informationen stimmen schlichtweg nicht und sind keinesfalls Fakten. Das, was in der Gemeindevertretung berichtet und beschlossen wird, kann natürlich entsprechend berichtet werden. Für alles andere gibt es die rote Karte", betonte der Verwaltungschef gegenüber dieser Zeitung.