Märchenzauber in Schönwalde

Schönwalde (MOZ) Noch lang hin, aber die ersten Pläne reifen schon: Die Gemeinde Schönwalde-Glien will in diesem Jahr in der Adventszeit gemeinsam mit den Kunst- und Kulturschaffenden einen besonderen Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen. Laut Angaben von Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) soll ein Märchenwald nahe des Schwanenkruges entstehen. Die Details dazu befinden sich bereits in der Abstimmung. Geplant sind zahlreiche Märchenbauden für Künstler. Aber auch Kinder sollen während einiger Lesungen auf ihre Kosten kommen. "Wir wollen eine zauberhafte Atmosphäre schaffen", so der Bürgermeister.