Letzte sechs Wochen als Staatsoberhaupt

Berlin/Havelland (MOZ) Der Sieger der Wahl zum Bundespräsidenten kann die Wahl sogleich annehmen. Das wäre am 12. Februar. Per Gesetz stehen dem Wahlsieger aber zwei Tage Bedenkzeit zu. Kaum vorstellbar, dass diese in Anspruch genommen würden. Schon gar nicht, wenn der Gewinner Frank-Walter Steinmeier heißt.

Denn der Sozialdemokrat hat sich eigens für die Wahl, als deren Gewinner nicht nur er sich schon sieht, vom Posten des Bundesaußenministers verabschiedet. Artikel 55 des Grundgesetzes bestimmt, dass der Bundespräsident weder einer Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören und kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben darf, noch der Leitung oder dem Aufsichtsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören darf.

Somit ist klar, sollte Steinmeier, gemeinsamer Kandidat der Großen Bundestagskoalition aus CDU/CSU und SPD, das 12. Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland werden, müsste er auch sein Mandat als Bundestagsmitglied abgeben. Er würde demnach auch nicht zur anstehenden Bundestagswahl kandidieren. Im hiesigen Wahlkreis 60 (Brandenburg an der Havel/Potsdam-Mittelmark I/Havelland III/ Teltow-Fläming I) hatte Steinmeier in den Jahren 2009 und 2013 jeweils das Direktmandat für die SPD errungen. Er gehört seit 2007 dem SPD-Ortsverein Brandenburg/Kirchmöser an. Für die Aufnahme und die anschließende Kandidatur hatte der Berliner einen Zweitwohnsitz in der Havelstadt angemeldet.

An seiner statt soll Angelika Krüger-Leißner aus dem Wahlkreis 58 (Oberhavel/Havelland II) bis September dieses Jahres in den Bundestag nachrücken. Wen sodann die SPD im WK 60 in den Wahlkampf schickt, ist noch offen. In dem Zusammenhang fällt gelegentlich der Name des Landtagsabgeordneten Ralf Holzschuher aus Brandenburg an der Havel.

Klar ist indes, dass Frank-Walter Steinmeier am 12. Februar mitvotieren darf. Denn als Bundestagsabgeordneter gehört er, sofern er nicht zuvor schon sein Mandat niederlegt, der Bundesversammlung an, die den Bundespräsidenten wählt. Er muss sich gegen den Kandidaten der Linken, Christoph Butterwegge, und den Kandidaten der AfD, Albrecht Glaser, behaupten. Prominentester Mitbewerber um das Amt des Bundespräsidenten ist aber wohl Alexander Hold, bekannt als Sat1-TV-Richter (bis 2013). Derzeit ist er bei "Hold hat Recht" im Sat1-Frühstücksfernsehen präsent.

Der Jurist aus Kempten (Bayern) gehört dem Stadtrat seiner Heimatkommune an. Seit 2014 leitet Hold dort die Fraktion der Freien Wähler. Sie sind auch mit 19 Sitzen im bayerischen Landtag vertreten. Dieser delegiert neben insgesamt 88 Abgeordneten von CSU, SPD und Bündnis90/Die Grünen zehn Abgeordnete der Freien Wähler in die Bundesversammlung. Nur die 630 Mitglieder des Bundestags und 630 von den Landesparlamenten Delegierte können als Mitglieder der Bundesversammlung Kandidatenvorschläge unterbreiten. Die zehn Freien Wähler aus Bayern schlugen Alexander Hold vor.

Wer sich für die am 12. Februar im Reichstag anstehende Wahl, die vier Kandidaten und das Reglement interessiert, kann sich via Internet auf www.lpb-bw.de politisch weiterbilden. Details aus erster Hand über das höchste Amt im Staat erfährt man auf www.bundespraesident.de. Bei "Fragen und Antworten" wird dort auch erklärt, dass der Bundespräsident Bezüge von 10/9 des Amtsgehalts der Bundeskanzlerin erhält. Die Rede ist von 214.000 Euro jährlich plus Aufwandsgeld in Höhe von 78.000 Euro. Wichtig: "Die Amtsbezüge des Bundespräsidenten unterliegen ebenso wie der Ehrensold in voller Höhe der Einkommen- und Kirchensteuer bis zum jeweiligen Spitzensteuersatz."

Für den 11. Bundespräsidenten brechen nun die letzten sechs Wochen als deutsches Staatsoberhaupt an. Der parteilose Joachim Gauck, 2015 Schirmherr der Bundesgartenschau in der Havelregion, war im März 2012 gewählt und vereidigt worden. Er war dem zurückgetretenen Christian Wulff (CDU) im Amt gefolgt, der nur knapp 20 Monate lang amtiert hatte.

Info: Die Bundesversammlung wird ab 12.00 Uhr live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und in Gebärdensprache sowie untertitelt für Gehörlose und Hörgeschädigte auf www.bundestag.de/gebaerdensprache übertragen.