Hühner-Porträts zu rotem Apfelsaft im Kremmener Scheunenviertel

Denn den Hühnern, die in großformatigen Porträts die Wände der Feinkost- und Probierscheune von Norbert und Charlotte Stolley schmücken, muss ausnahmslos Charakter zugestanden werden. Keines gleicht dem anderen, statt Massentierhaltung ist hier Individualität Trumpf.

Das porträtierte Federvieh stammt aus dem bayrischen Wald und wurde von der in Cham lebenden Künstlerin Jessica Heigl auf die Leinwand gebracht. Die 1980 in Bayern geborene Heigl hat unter anderem an der Kunstakademie Düsseldorf Freie Malerei studiert. "Wir haben ihre Hühner-Gemälde im vergangenen Jahr in einer Ausstellung im Regensburger Schloss gesehen und waren sofort begeistert", erinnert sich Charlotte Stolley. Da das Gastwirts-Ehepaar in ihrem Feinschmecker-Restaurant im Scheunenviertel in schöner Regelmäßigkeit auch Kunstausstellungen veranstaltet, kontaktierten sie die Malerin und konnten sie dafür gewinnen, gut zwei Dutzend Gemälde - ausschließlich mit Hühner-Motiven - nach Brandenburg zu schicken.

Inzwischen mussten sogar weitere Bilder aus Bayern nachgeordert werden, um die leeren Stellen an den Wänden des Coldehörns zu bedecken. "Wir haben erstaunlich viele Porträts bereits verkauft - und das, obwohl die Gemälde durchaus ihren Preis haben", staunt Norbert Stolley.

Er führt das zum einen auf die Qualität der ausdrucksstarken und farbenfrohen Bilder zurück, zum anderen aber auch auf das kundenfreundliche Prozedere, mit dem man im Coldehörn Kunst erwerben kann. "Wenn der Gast bei uns speist und dann am Abend Gefallen an einem bestimmten Bild gefunden hat, kann er es einfach mal für ein paar Tage mit nach Hause nehmen", so der mehrfach ausgezeichnete Koch Stolley. Sollte das Hühner-Porträt dann doch nicht mit der heimischen Couch harmonieren, darf es auch wieder zurückgebracht werden.

Da das Coldehörn aber - neben aller ausgestellter Kunst - zuvorderst eine Adresse für Feinschmecker bleibt, bemühen sich die Stolleys immer auch um passende Gerichte oder Getränke. Momentan wird zu der von kräftigem Rot dominierten Hühner-Ausstellung beispielsweise ein ganz besonderer Apfelsaft kredenzt. Der stammt aus dem Dorf Laas im Vinschgau und wird aus der alten und sehr seltenen Apfelsorte Weirouge gekeltert. Diese hat tatsächlich ungewöhnliches, rotes Fruchtfleisch. Der Saft sieht nicht nur besonders aus, er schmeckt besonders, denn er hat einen sehr geringen Zuckergehalt.

Die Federvieh-Porträts von Jessica Heigl sind noch bis Ende Mai zu sehen. Dann ist eine Ausstellung mit Zeichnungen des Südtiroler Malers Paul Flora geplant. Da das Coldehörn ja sowieso auf Südtiroler Feinkost und Weine spezialisiert ist, haben die Stolleys auch für die nächste kulinarische Begleitung schon jetzt ein ganzes Bündel an Ideen.