Hennigsdorfer Männerballett tanzt aus der Reihe

In wenigen Wochen heißt es wieder "Hennigsdorf Helau!". Der Karnevalsverein KCV der katholischen Kirchengemeinde "Zu den heiligen Schutzengeln" steckt mitten in den Vorbereitungen. Die Ladykracher, Schweißboys, Funken und Minifunken, Herbstrosen und das Männerballett - alle Tanzgruppen des Vereins springen und schwofen dieser Tage wieder fröhlich durch Turnhallen, Partykeller und Gemeinderäume. Drei große Veranstaltungen werden den Gästen Ende Februar geboten.

"In einem unbekannten Land", tönt es aus zwei kleinen Boxen. Und: "Vor gar nicht allzu langer Zeit." Danilo Pickmann nimmt noch einige musikalische Einstellungen am Laptop vor, während das Männerballett anfängt, im Kreis zu laufen. "War eine Biene sehr bekannt." Danilo Pickmann reiht sich zügig ein. Die Männer machen Flügelbewegungen mit den Armen. "Von der sprach alles weit und breit." Das Ballett bleibt in einer Reihe stehen. "Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja." Die Hände zum Ruf links und rechts an den Mund gelegt, singen die Herren lauthals "Maja".

Danilo Pickmann ist noch nicht zufrieden: "Wo steht ihr eigentlich alle? Leute, ihr macht mich schwach." Das Medley vom Laptop läuft weiter mit "We don't need no education". V-Schritt, Arme in die Höhe und wieder runter. Einen Meter nach rechts, dann einen nach links, die Arme schwingen mit. Die fünfjährige französische Bulldogge Whiskey, die sein Herrchen Danilo Pickmann zu jeder Probe mitbringt, kommt angeflitzt und möchte mittanzen. Das Maskottchen bringt die Tänzer ein wenig aus der Spur, aber auch ohne Hund scheint sich die Gruppe noch nicht ganz einig zu sein. "Unser Tanz ist nicht synchron, aber gerade das macht es ja aus", erzählt Peter Halamoda, der schon seit 20 Jahren im Verein ist.

"Wir vergleichen uns auch gar nicht mit Profis, wir wollen einfach Spaß haben." Danilo Pickmann, seit einigen Jahren Vereinsvorsitzender, ergänzt scherzhaft: "Auf die dicken Bäuche kommt es an beim Männerballett." Diese Form der Tanzdarbietung von Männern in Frauenkleidern wurde ursprünglich zur reinen Belustigung des Publikums erfunden und gehört immer mehr zum festen Repertoire vieler Karnevalsvereine. Inzwischen aber treten die professionellsten Männerballette sogar bei der Deutschen Meisterschaft gegeneinander an. Obwohl die Hennigsdorfer keine Ambitionen in diese Richtung haben, möchten sie ihr Bestes geben. "Das muss schneller gehen", treibt Danilo Pickmann seine Herren an. Die Choreografie hat sich der 32-Jährige selbst ausgedacht. Bei "Hurra, hurra, die Schule brennt" springen die Herren wild durcheinander. Beim Rock'n'Roll wird die Luftgitarre ausgepackt. Dann erstmal Pause. Der Rest wird beim nächsten Mal einstudiert. "Etwa 30 Sekunden fehlen noch bei dem Tanz", sagt Danilo Pickmann, der schon als Baby Gast auf Karnevalsfeiern war - schlafend im Nebenraum. Seine Familie ist seit mehreren Generationen dabei. Den KCV gibt es seit 1989. Heute sind etwa 50 Vereinsmitglieder aktiv, 15 von ihnen halten im Faschingskomitee die Zügel in der Hand. In der katholischen Kirche wurde aber auch schon vor 1989 Karneval gefeiert, damals als Tanzabend mit Kostüm, ohne Büttenreden und Programm.

Seit 1997 gibt es jedes Jahr eine neue mehrstündige Vorführung aus Tänzen, Reden und Sketchen. Das diesjährige Motto lautet (N)Ostalgie, also Nostalgie für Ostdeutschland. Passend dazu führen die Ladykracher Popgymnastik vor, eine Art Aerobic aus der DDR. "Jetzt steigt wieder die Spannung", erzählt Kordula Krause, die die Ladykracher trainiert. Schon als Jugendliche liebte es die heute 30-Jährige, auf der Bühne zu tanzen und für gute Stimmung zu sorgen. "Einfach anderen eine Freude machen, das ist toll."

Seit 16 Jahren ist sie im Verein, inzwischen hat Kordula Krause zwei Kinder. "Mein fünfjähriger Sohn tanzt bei den Minifunken", erzählt sie. Wenn die Kleinen abends im Bett liegen, geht es für sie und die sieben anderen "Ladykracher" zur Probe. "In den vielen Jahren sind wir so zusammengewachsen, darauf möchte ich nicht mehr verzichten", schwärmt die Hennigsdorferin. "Beim Karneval trifft man einmal im Jahr so viele Bekannte, die man sonst nie sieht."

Gerne nimmt der Verein immer wieder neue Mitglieder auf. "Man muss nicht katholisch sein, jeder ist willkommen", sagt Kordula Krause.

Für den Gemeindefasching in der katholischen Gemeinde am Adolph-Kolping-Platz am 24.Februar, den Dekanatsfasching am 25. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, und den Seniorenfasching am 27. Februar um 15.30 Uhr sind noch Karten zu haben. sechs Euro kosten die im Vorverkauf, an der Abendkasse dann 7,50 Euro. Telelefonische Bestellungen: 030 63961055.