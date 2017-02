Griebener Kita "Regenbogen" feiert Fasching

artikel-ansicht/dg/0/

Grieben (OGA) Liebevoll hatten die Erzieherinnen der Kita "Regenbogen" in dieser Woche den Fasching für die Kinder vorbereitet. "Oh, was herrschte am Dienstagmorgen für eine Aufregung bei den Kindern!", berichtet Kita-Mitarbeiterin Marion Lau. Jeder wollte sein Kostüm entsprechend gewürdigt wissen. So wurde ein Laufsteg zur Bühne und jedes Kind durfte sein Kostüm einzeln präsentieren. Natürlich geschah das in der entsprechenden Weise: So schritten die Prinzessinnen besonders würdevoll über den Laufsteg. Die Feuerwehrmänner, ein Batman und auch ein Vampir trugen ihr Kostüm mit dem gebührenden Stolz - und ein kleiner Papagei zeigte, wie er fliegen kann.