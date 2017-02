Reitweiner zufrieden mit Bus-Anschluss

artikel-ansicht/dg/0/

Reitwein (MOZ) "Wir sind froh, dass im Zusammenwirken aller Beteiligten eine Kompromisslösung bei unserem Busproblem gefunden worden ist", erklärte Reitweins Bürgermeister Karl-Friedrich Tietz am Freitag. Mit dem neuen Busfahrplan war die Kommune am Wochenende komplett abgehängt gewesen. "Das war nicht akzeptabel", so Tietz. Gemeinde, Amt sowie Landkreis hätten die berechtigte Kritik von Bürgern aufgegriffen und eine Lösung gefunden.