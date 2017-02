Union spielt Sonntag in Fürstenwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde kommen nun doch zu einem Einsatz am Wochenende. Der Regionalliga-Aufsteiger erwartet am Sonntag (ab 13 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz im Fürstenwalder Pneumant-Sportforum die VSG Altglienicke.

Eigentlich sollte der FSV Union, derzeit 15. in der Regionalliga Nordost, am Sonntag das erste Punktspiel in diesem Jahr beim ZFC Meuselwitz bestreiten. Doch die Thüringer mussten die Begegnung wegen Unbespielbarkeit des Platzes absagen. Überhaupt werden sieben der neun Partien des 19. Spieltages ausfallen. Stand Freitagnachmittag waren nur die Spiele FC Schönberg gegen Hertha BSC II (Sonntag, 13 Uhr) und BFC Dynamo gegen TSG Neustrelitz (Dienstag, 19Uhr) noch nicht abgesagt.

Matthias Maucksch, seit Anfang Januar wieder Cheftrainer beim FSV Union, hat sich gefreut, so kurzfristig einen Testspielpartner zu bekommen. Und das ist mit der VSG Altglienicke der derzeitige Spitzenreiter der NOFV-Oberliga Nord. "Altglienicke ist ein Gegner, der uns fordern kann. Ich werde auch möglichst all unsere Spieler einsetzen", sagt Maucksch, der am Freitag mit seinem Team noch mal intensive Einheiten absolvierte. Dem Trainer, der die Fürstenwalder in der vorigen Saison zum Oberliga-Meistertitel und Aufstieg in die Regionalliga geführt hatte, kommt diese kleine Verlängerung der Vorbereitungsphase sicherlich gelegen.