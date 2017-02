Schöneicher auswärts vor schwerer Aufgabe

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Nach einer zweiwöchigen Punktspielpause geht für die Volleyballer der TSGL Schöneiche am Sonnabend (ab 19.30 Uhr) der Kampf um den Klassenerhalt in der 2.Bundesliga Nord mit einem Auswärtsspiel beim VV Humann Essen in die nächste Runde. Und die Aufgabe beim derzeitigen Tabellensechsten wird sicher alles andere als leicht. Schon das Hinspiel Ende Oktober verloren die Randberliner daheim mit 0:3.