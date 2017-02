Fenstergalerie zeigt Fotos zur Bahngeschichte

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) 150 Jahre Eisenbahnstrecke Wriezen: Dazu hat der ehemalige Lokführer Jürgen Krähnke nun eine Ausstellung für die Fenstergalerie der Stiftung Oderbruch zusammengetragen. Neben Bildern sind auch Texte aufgeführt, die die historischen Aufnahmen einordnen. Die historischen Daten sind in zwei Großpostern aufgeführt, teilt Peter Hanke, Sprecher der Stiftung Oderbruch mit, und liefern Wissenswertes über die Hochzeiten der Eisenbahn. "Eine echte Bereicherung bietet der Überblick über Dienst- und Schutzkleidung aus dem 19. und 20. Jahrhundert", so der Stiftungssprecher.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549605/

Die Fenstergalerie der Stiftung Oderbruch ist in der Großen Kirchstrasse 3 in Wriezen zu finden, direkt am Parkplatz hinter dem Edeka-Markt.