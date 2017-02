Kita-Küchen werden umgerüstet

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Doppeldorf-Gemeindevertreter haben in ihrer fortgesetzten Sitzung mehrheitlich den Antrag der Linken zur Umrüstung der Kita-Küchen auf das Cook-&-Freeze-Verfahren angenommen. Der Bildungsausschuss hatte sich bereits für die Maßnahme zur Förderung gesunder Ernährung ausgesprochen. Mittel in voraussichtlicher Höhe von 115 000 Euro sollen nun in den Haushalt eingestellt werden. Wie Klaus Körner für die Einreicher sagte, hoffe man auf eine schnelle Umsetzung vielleicht schon bis Januar 2018. Begrüßt wurde der Vorschlag nahezu einhellig. René Trocha (Fraktion Verantwortung) und Heiko Krause (FDP/PEBB) hätten jedoch gern zusätzliche Fragen zum Verfahren noch vorab geklärt gehabt.