Kinder-Universität mit vier Vorlesungen

Bei der Auftaktveranstaltung am 1. März werden die Junior-Studenten von Alexander Wöll, Viadrina-Päsident und Schirmherr der Kinder-Universität, begrüßt. Anschließend verrät Ines Härtel, Expertin für Ernährungswirtschaftsrecht, bei der ersten Vorlesung "Welches Essen ist super? Bist du ein SchmExperte?", was Verpackungsaufschriften über ihren Inhalt verraten und unter welchen Bedingungen Nahrungsmittel produziert werden. Weitere Themen sind "Warum sind Gifte giftig?" am 8. März, "Welt unter Strom" am 15. März und "Wölfe vor unserer Haustür" am 22. März. Alle Veranstaltungen beginnen um 16 Uhr im Hörsaal 1 des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes.

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.europa-uni.de/kinderuni. Die Teilnahme ist kostenlos.