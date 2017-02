Windräder höher als der Kölner Dom

artikel-ansicht/dg/0/

Zeschdorf/Treplin (MOZ) Während die Regionalplaner am bereits dritten geänderten Entwurf des neuen Teilregionalplans Windenergienutzung feilen, preschen die Trepliner mit ihrer Windparkplanung vor. Doch dagegen regt sich Widerstand, unter anderem in der Nachbargemeinde Zeschdorf.

Planerin Bettina Albani hat das Vorhaben in den vergangenen Wochen schon in anderen Trepliner Nachbargemeinden vorgestellt und einigen Gegenwind zu spüren bekommen. In Lebus etwa, wo die Mitglieder des Bauausschusses den Stadtverordneten empfohlen haben, "Nein" zum geplanten Windpark Treplin an der B5 zu sagen. Begründung: Die Bewohner des Lebuser Ortsteils Wulkow wären von den "Mühlen" stärker beeinträchtigt als die Trepliner selbst. Auch Falkenhagens Abgeordneten haben "Nein" zu dem Vorhaben gesagt. Eine detaillierte Begründung soll folgen.

Doch fundierter als die im Zeschdorfer Gemeinderat vorgebrachten Bedenken geht es kaum. Das musste auch Bettina Albani anerkennen. Sie hat den Abgeordneten den Entwurf für den Windpark-Bebauungs- und Teilflächenplan in dieser Woche vorgestellt. In dem zum künftigen Windeignungsgebiet 28 zwischen Booßen und Treplin liegenden Bereich sollen vier jeweils 219 Meter hohe Anlagen entstehen. Diese Höhe sei "völlig inakzeptabel", sagte der Zeschdorfer Abgeordnete Frank Fries. Der Kölner Dom sei 157 Meter hoch, veranschaulichte er, welche Riesen da entstehen sollen. Auf Albanis Argument, nur mit solchen Anlagen seien Windparks noch effizient zu betreiben, konterte Fries: Die Wirtschaftlichkeit sei nicht das entscheidende Argument kommunaler und regionaler Planung.

Mit einem Seitenhieb auf Zeschdorfs Bürgermeisterin Margot Franke, die dem Entwurf des neuen Teilregionalplans als Regionalrätin zugestimmt hatte, kritisierte der Abgeordnete, dass die Regionalplaner 219 Meter hohe Windkraftanlagen als zulässig und sogar als Standard anerkannt hätten. "Wenn die Industrie irgendwann 300 Meter hohe Windräder konstruiert, wird deren Bau dann wohl auch akzeptiert", dachte Frank Fries weiter. Seiner Forderung an die Trepliner Nachbarn nach einer Höhenbegrenzung für die Anlagen schlossen sich seine Abgeordnetenkollegen ebenso an wie anderen Bedenken. So fordern die Zeschdorfer, das Untersuchungsgebiet über die Gemarkung Treplin hinaus auf das gesamte Windeignungsgebiet 28 auszudehnen. Das soll 322 Hektar groß werden. Und wie die Wulkower wären auch die Neu Zeschorfer stärker von den Windrädern betroffen als die Trepliner.

Vor Neu Zeschdorf stehen bereits elf Anlagen. Bettina Albanis Erklärung, die Regionalplaner würden in einer "vorbelasteten Landschaft" am ehesten weitere Windräder genehmigen, löste nicht nur beim Neu Zeschdorfer Axel Buggisch Empörung aus.

Auf Frank Fries' Frage, ob sich der Projektentwickler für den Trepliner Windpark, die UKA Cottbus, nicht weit aus dem Fenster lehne, wenn er den Beschluss des neuen Teilregionalplans nicht abwarte, räumte Bettina Albani ein: Ja, die Trepliner seien mit ihrer Planung "Vorreiter in der Planungsgemeinschaft". Die UKA trage der Tatsache Rechnung, dass Windparkbetreiber die EEG-Förderung nur noch bekommen, wenn sie für die Fläche auch Baurecht haben.

Mit der von Frank Fries vorbereiteten Stellungnahme, in der der Fachanwalt fehlerhaft berechnete Immissionen und irrationale Schattenwurf-Prognosen ebenso auflistet wie nicht berücksichtigten Infraschall, gaben die Zeschdorfer Bettina Albani einige "Hausaufgaben" auf. Mit viel Sachverstand hatten die Zeschdorfer im Vorjahr die Ausweisung eines Windeignungsgebietes bei Hohenjesar verhindert.