Orchester wirbt um Nachwuchs

Bad Freienwalde (MOZ) Unter dem Motto "Welcome to the band" (Willkommen in der Band) laden Kreismusikschule, Brecht-Gymnasium und Förderverein Jugendorchester Bad Freienwalde zu einem besonderen Probenwochenende ein. Kinder aus der Region, die ein Blasinstrument, Schlagzeug oder Klavier spielen, können an dem Projekt am 10. und 11. Februar in der Bad Freienwalder Filiale der Kreismusikschule Märkisch-Oderland teilnehmen.

"Wir suchen junge Schüler, die Lust haben, im Orchester mitzuspielen", sagt Susanne Mette, Vorsitzende des Fördervereins, die die Fäden der Organisation in den Händen hält. "Wir treffen uns am Freitag um 16 Uhr in der Aula des Gymnasiums", kündigt sie an. Nach der Einteilung in Gruppen und ersten Proben gebe es ein gemeinsames Abendessen. Die musikalische Leitung obliegt Florian Salewski, Leiter des Jugendorchesters.

"Danach gibt es einen Spieleabend oder wir schauen uns einen Film an", ergänzt die Vorsitzende, die Bläserklassen unterrichtet, Instrumentalunterricht anbietet und im Orchester sowie bei "Take Brass" mitspielt. Übernachtet wird in der Turnhalle des Gymnasiums. Geprobt wird erneut am Sonnabend. Die mühevolle Arbeit mündet in einem Konzert um 15.30 Uhr, zu dem Eltern aber auch alle interessierten Bürger eingeladen sind.

Teilnehmen können Kinder ab der dritten Klasse. Bei den vergangenen Workshops waren 50 bis 60 Schüler dabei, von denen viele jetzt im Nachwuchsorchester spielen.

Susanne Mette bittet aus organisatorischen Gründen bis 8. Februar um Anmeldung per E-Mail: orchester-frw@t-online.de