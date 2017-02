Sozialbündnis hat neuen Sprecher

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Veränderung bei der Liga der Wohlfahrtsverbände in Frankfurt: Zum Jahreswechsel ging die Federführung des Sozialbündnisses von der Caritas auf die Wichern Diakonie über. Neuer Sprecher ist Frank Hoffmann, Geschäftsführer der Gronenfelder Werkstätten gGmbH, die zu Wichern gehört.

Zur Liga in Frankfurt gehören neben dem Diakonischen Werk und der Caritas die Arbeiterwohlfahrt, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband und das Deutsche Rote Kreuz. Sie fördern und unterstützen das Allgemeinwohl, die Arbeit am Menschen nach den Grundsätzen: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Universalität, Einheit. In dem Bündnis findet die fachliche Zusammenarbeit statt. Die Wichern Diakonie hat die Federführung für zwei Jahre übernommen.