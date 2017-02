Das Quartett mischt die Karten neu

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Fast genau vor einem Jahr haben sich vier Gemeindevertreterinnen zusammengefunden und einen überfraktionellen Vorschlag vorgelegt, um in der Eisenbahnstraße endlich voranzukommen. Jetzt hat sich das Quartett die Ernst-Thälmann-Straße vorgenommen.

Sie haben es wieder getan: Ilka Goetz (Linke), Corinna Fritzsche Schnick (CDU), Marianne Hitzges (SPD) und Gabriele Zink-Ehlert (B 90/Grüne). Nachdem sie schon erfolgreich die Tür für die Bebauung der Eisenbahnstraße geöffnet haben, indem sie vorschlugen, die Eisenbahnhäuser abzureißen, haben sie sich nun die Ernst-Thälmann-Straße vorgenommen.

Seit Jahren herrscht auch da Stillstand, prallen die Meinungen in der Gemeinde aufeinander. Zwischen denen, die sich mit dem Hinweis auf den Gartenstadtcharakter und die Historie. für den Erhalt der Allee und des Pflasters einsetzen, und den anderen, die es leid sind, dass sie mit dem Rad oder Auto nicht auf der Straße fahren können, ohne Gefahr zu laufen, sich und ihre Fahrzeuge zu beschädigen. Auch die Gehwege, so ihr Argument, können nicht richtig benutzt werden, da die Wurzeln die Platten angehoben haben. Immer wieder gab es Vorschläge der Verwaltung. Immer wieder stockte der Prozess.

Nun haben die vier Gemeindevertreterinnen in enger Abstimmung mit der Verwaltung und ihren Fraktionen im zeitweiligen Ausschuss zur Zentren- und Einzelhandelsentwicklung einen Antrag vorgelegt, der angenommen wurde. Darin wird Bürgermeister Jürgen Henze beauftragt, ein Konzept für den Ausbau der Ernst-Thälmann-Straße in zwei Abschnitten vorzulegen und umzusetzen. Die zwei Abschnitte sind jener von der Eisenbahn- bis zur Professor-Zeller-Straße, als Geschäftsbereich bezeichnet, und das Areal von der Professor-Zeller-Straße bis zum Rathaus, als Wohngebiet tituliert.

Im Geschäftsbereich soll das vorhandene Pflaster durch neues ersetzt werden, das zur Lärmminderung beiträgt, aber auch so glatt ist, dass Radfahrer dort fahren können. Pflaster habe den Vorteil, dass damit weniger Fläche versiegelt werde, gleichzeitig Regenwasser besser versickern könne. Die Gehwege sollen vor den Geschäften verbreitert, die Allee neu gepflanzt werden. Die Fahrbahn soll wie bisher in beide Richtungen nutzbar sein. Auf Bordsteine wird künftig verzichtet, es soll ein niveaugleicher Straßenbau erfolgen, schlägt das Quartett vor. Die neuen Bäume könnten in Baumrigolen stehen.

Damit wollen die Gemeindevertreterinnen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Spätestens seit das Ingenieurbüro Sieker im Mai 2016 das Regenwasserkonzept vorlegte, ist klar, dass da auch dringend etwas getan werden muss. Wenn es regnet, soll das Wasser so geschickt geführt werden, dass es in die Rigolen fließt, in die jeder einzelne neue Alleebaum gepflanzt wird. Damit es tatsächlich eine Allee wird, schlagen die Gemeindevertreterinnen vor, dass gleich größere Bäume gepflanzt werden.

Auch für den Bereich des Wohngebietes haben sich die Frauen Gedanken gemacht. Ihr Vorschlag lautet, dass im oberen Abschnitt die vorhandene Allee erhalten bleibt, da der Zustand der Bäume dort besser sei als im unteren. Wo es Probleme mit Wurzeln gebe, könnte eine Einengung der Fahrbahn erfolgen. Mehr Platz für Fußgänger ist auf den Gehwegen im oberen Areal nicht nötig, so dass die ausgebauten Gehwege erhalten werden können. Der Straßenbereich soll mit Großpflaster versehen werden. Im Bereich des Platzes der Republik könnte eine große Rigole gebaut werden, die in diesem Bereich das Regenwasser auffängt.

Immer wieder zu Diskussionen hat die Beteiligung der Anlieger an den Kosten geführt. Vorgeschlagen wird, die beiden Bereiche gesondert zu betrachten. Dadurch sei eine unterschiedliche Abrechnung möglich. Möglicherweise gibt es auch eine Sondersatzung. Am 16. Februar entscheiden die Gemeindevertreter über den Beschlussvorschlag der vier Gemeindevertreterinnen. Gibt es Zustimmung, schätzt Baufachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch, könnte der Geschäftsbereich der Ernst-Thälmann-Straße 2019, nach der Bebauung der Eisenbahnstraße, in Angriff genommen werden.