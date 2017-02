Wriezen im japanischen Fernsehen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Am Sonntag ist es soweit: Wriezen kommt ins japanische Fernsehen. Darauf hat die Stadt auf ihrer Internetseite hingewiesen.

Neun Stunden vor unserer Zeit (15 Uhr japanischer Zeit) werden die Japaner die Dokumentation über das Wirken des in Wriezen verstorbenen Arztes Nobutsugu Koyenuma, welche im Dezember zu Teilen in der Oderbruchstadt gedreht wurde, sehen können. "Wir müssen leider noch ein wenig warten, bis wir die DVD bekommen, um die Sendung sehen zu können, aber die Redaktion hat immerhin schon angekündigt, dass sie sie an uns losschickt", heißt es von Seiten der Stadt.

Die Dokumentation ist auf der Homepage des japanischen Senders "Yomiuri TV" angekündigt. Die Seite ist nur auf Japanisch verfügbar.

http://www.ytv.co.jp/germany/