Oranienburg (MOZ) Bis nach Kopenhagen und dann noch 7 000 Kilometer durch Dänemark, Schweden und Norwegen will Frithjof Bloeck zusammen mit seiner Frau Ingeborg im Opel 1,2 Liter, Baujahr 1935, im Sommer zurücklegen. Bislang ist der Oldtimer maximal 350 Kilometer am Stück gefahren. Jetzt erhält der Wagen eine Verjüngungskur.

Glänzende Nase: Opel kam 1935 noch ohne Blitz im Logo aus. Ein Hingucker war der glänzende Kühlergrill aus echtem Chrom, der sich wie eine Wand in den Fahrtwind stemmen muss, aber auch so. Foto: Klaus D. Grote

In der Garage in Eden stapeln sich die Ersatzteile. Frithjof Bloeck ist auf vielen Oldtimermärkten gewesen, um für jedes Teil am Auto einen Ersatz zu finden. Denn wenn es auf der großen Tour durch Skandinavien einen Ausfall gibt, soll jedes Einbauteil noch einmal vorhanden sein. Bremsen, Kupplung, Vergaser, Starter und Lichtanlage wurden schon erneuert. "Alles im Bestzustand", sagt der Opelfahrer. "Ich will ja nicht wie Heidi Hetzer liegen bleiben." Die 79-Jährige Rallyefahrerin und frühere Opelhändlerin aus Berlin befindet sich auf einer Weltumrundungstour im Oldtimer.

Frithjof Bloeck hat jetzt den Originalauspuff von 1935 an seinem Wagen abmontiert. Der Ersatz liegt noch auf dem Gartentisch. Der Opel knattert deshalb ziemlich laut, als Bloeck ihn aus der Garage in den Garten fährt. Dort glänzen der Chromkühlergrill und der blaue Lack in der Sonne. Frithjof Bloeck läuft ums Auto herum und erklärt, was er schon alles erneuert hat und was am Wagen noch Original ist. Die Gummidichtungen an den Fenstern stammen sogar aus dem Baujahr. Stylistisch passende Blinker wurden später angebaut.

Denn der Opel hat bloß Winker, auf die will sich Frithjof Bloeck im Straßenverkehr nicht verlassen. Immerhin soll der Opel ihn noch weit bringen. Zur Sommersonnenwende am 21. Juni will er zusammen mit seiner Frau in Kopenhagen sein. Zwei Tage soll die Hinfahrt dauern, bei einer Reisegeschwindigkeit von 60 km/h. "Der schafft aber auch noch 90", sagt Bloeck. Der 850 Kilogramm schwere Opel verbraucht acht Liter Benzin auf hundert Kilometern. Bloeck wird einige Male auftanken müssen.

Denn nach einem Aufenthalt in Kopenhagen will er durch Norwegen und Schweden reisen. Auf der mehrwöchigen Fahrt soll der Opel bis zur Rückkehr nach Eden rund 7 000 Kilometer bewältigen. Für alle Fälle nimmt das Ehepaar auch ein Zelt mit auf die lange Reise. "Falls wir es mal nicht zu einer Unterkunft schaffen", sagt der 72-Jährige. Er will sich und seinem neun Jahre älteren Auto beweisen, dass sie es noch schaffen können. Lange warten könne er mit der Tour wegen seines Gesundheitszustands aber nicht mehr, sagt Bloeck.

Zum ersten Mal mutet er seinem alten Opel eine so lange Strecke zu. Dabei besitzt er den Oldtimer schon seit bald 38 Jahren. Damals war er über die Tochter eines verstorbenen Bekannten der Eltern an den Opel gekommen. Der Wagen hatte seit 1944, unter Decken und Matten versteckt, in einem Schuppen gestanden. Betriebsbereit war das Auto sofort. Allerdings musste zunächst ein Rosenstrauch vor dem Schuppen entfernt werden, damit der verstaubte Opel herausgefahren werden konnte.

Was wie die Geschichte von Dornröschen klingt, war tatsächlich der Beginn einer leidenschaftlichen Beziehung. Seine Frau habe ihn zum Kauf des Oldies gedrängt. Weil es noch andere Interessenten gab, schlug Bloeck - gegen den Rat einiger Freunde, die sich später gern im alten Opel kutschieren ließen - zu und wurde Besitzer seines ersten und einzigen Oldtimers. Nach und nach besorgte er sich die passenden Werkzeuge und Originalersatzteile. Der Wagen erhielt eine neue Lackierung in Admiralsblau. Sitzbänke und Türen wurden neu bezogen. Der Tank, der einem Behältnis für Olivenöl glich, wurde ausgetauscht. "Die mussten damals sparen, um den Kaufpreis unter 1 000 Reichsmark zu halten. Das Blech des Tanks war dünn wie eine Konservendose und voller Löcher", sagt Bloeck.

Der Motor hat die Jahrzehnte dagegen nahezu unbeschadet überstanden. Frithjof Bloeck öffnet die rechte Motorhaube und gibt den Blick frei auf eine übersichtliche Mechanik. Über Lüftung und Heizung verfügt der Opel nicht. Dafür wird der Scheibenwischer über eine Welle im Motor angetrieben. Je schneller der Wagen fährt, desto schneller bewegt sich der Wischer.

Bloecks Opel ist eine Cabriolimousine. Das Verdeck lässt sich per Hand nach hinten öffnen. Der Wagen aus Rüsselsheim gehört zu den letzten produzierten Modellen dieser Baureihe, die als Nachfolger des erfolgreichen Opel 4 (genannt Laubfrosch) an den Start ging. Opel gehörte damals schon zum amerikanischen GM-Konzern. Das Model war mit mehr als 100 000 verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten Automobile, die zwischen 1. und 2. Weltkrieg auf dem Markt waren. 1935 wurde der Wagen vom Opel P 4 abgelöst.

Während des Krieges wurden viele Autos von der Wehrmacht beschlagnahmt. Nach dem Krieg gingen etliche Fahrzeuge in die Sowjetunion. Der Opel blieb verschont. Sein Erstbesitzer, der Däne Duun Christiansen, der als Gärtner in die frühere Vegetariersiedlung Eden gekommen war, schob den Opel 1944 in den Schuppen, wo er 35 Jahre lang blieb.

Frithjof Bloecks Familie ist ebenfalls alteingesessen in Eden. "Mein Großvater kam 1893 als Vegetarier", berichtet Bloeck. Der Opa hatte damals in einer Landwirtschaftsschule in Vorpommern unterrichtet. "Dort gab es einen Lehrstuhl für tierlose Landwirtschaft." Sein Enkel führt die Vegetariertradition fort und kocht heute in der Edener Kochgruppe fleischlose Gerichte.

Wenn die Edener im Sommer ihre Freunde in Kopenhagen besuchen, schließt sich ein dänischer Kreis. Denn der Vater von Bloeck, von dem der Sohn seine handwerklichen Fähigkeiten erbte, verbrachte die Wanderjahre als Feinmechaniker von 1921 bis 1923 in Dänemark. "Von dort stammt auch mein Vorname", sagte Frithjof Bloeck. In dem Land war er schon öfter, nur nicht am Steuer seines Opels mit dem dänischen Vorbesitzer.

Je näher die große Reise rückt, desto größer wird die Aufregung. Bloeck wird bis dahin noch viele Schrauben und Dichtungen kontrollieren, Teile austauschen oder Verbesserungen vornehmen. Die Spreewaldfahrt mit dem Oldtimerclub Oberhavel im Mai wird die Generalprobe für die große Tour im kleinen Opel.

Doch Frithjof Bloeck, der im Alltag einen neuen Skoda fährt, vertraut seinem Oldie, den er gern liebevoll beschreibt. "Der ist ziemlich kontaktfreudig", sagt er über die Enge auf den Vordersitzen. "Beim Schalten ist man schnell am Knie der Beifahrerin." Wie ein Schiff wird der Wagen nach vorne schmaler, um windschnittiger zu sein. Auf der Rückbank ist deshalb etwas mehr Platz. Das Cabriodach nennt Bloeck scherzhaft Leporello, wie das ziehharmonikaartige Faltbuch. "Rückwärts gelesen, heißt das oller Opel!"