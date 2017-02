Gottesdienst und Orgelmusik

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Brandenburg. Die nächsten Gottesdienste und Veranstaltungen der St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde sind: am Sonntag (05.02.) Gottesdienst um 9:00 Uhr in der Christuskirche, um 10:30 Uhr im Interkulturellen Zentrum und um 10.30 Uhr im St. Katharinen-Gemeindesaal (Meditations-Gottesdienst). Die "Orgelmusik am Mittag" erklingt wieder am Montag (06.02.) in der St. Katharinenkirche.