Ein Herz für die Kugel

Trebatsch (MOZ) Wenn Träume wahr werden: Nach gut sechzig Jahren haben die Kegler vom LSV 57 Trebatsch e. V. eine neue Kegel-Aufstellanlage bekommen. In rund 300 Arbeitsstunden haben die Mitglieder sie Ende vergangenen Jahres in der Kegelhalle hinter der Kirche im Ort selbst installiert und mit einem Freundschaftsspiel gegen den 1. KC 1927 Beeskow e. V. im Januar feierlich eingeweiht. "Die Beeskower haben gewonnen", erzählt Fritz Paulens.

Seit Ende der 70er-Jahre ist er Sektionsleiter für Kegeln bei dem Trebatscher Sportverein. "20 Jahre lang haben wir von einer neuen Aufstellanlage geträumt", sagt er. Sie ist weniger störanfällig als die alte. Nun wird jeder Kegel beim Heben durch eine Vorrichtung einzeln beruhigt und dann zu Boden gelassen. Bei der alten Anlage war das nicht der Fall. Die Folge: Kegel fielen beim Aufstellen um und mussten allesamt erneut hochgezogen und wieder aufgestellt werden - so lange bis alle Kegel stehen blieben, eine zeitraubende Angelegenheit.

Doch das ist nun Geschichte. Darüber freuen sich die 26 Kegler. Insgesamt 44 Mitglieder hat der Verein aus Trebatsch, der in diesem Jahr im September seinen 70. Geburtstag feiern wird. In drei Sektionen sind die Mitglieder aktiv: Billard, Tischtennis und Kegeln. Die Sektion Kegeln ist die mitgliederstärkste. Neun Frauen und 17 Männer sind hier organisiert. Sie trainieren jeden Mittwoch und Donnerstag in zwei Gruppen. An den Wochenenden finden zwischen Ende September und Anfang März ab und an Wettkämpfe statt.

Mit seinen 67 Jahren ist Fritz Paulens so alt, wie die meisten anderen Mitglieder auch. "Wir haben immer Interesse an neuen Mitgliedern, gerne auch an jüngeren", sagt er, die Zukunft des Vereins im Blick. Kegeln sei ein toller Sport, finden der Sektionsleiter und auch sein Vorgänger Manfred Kamm. "Zum Kegeln kann man gut als Ehepaar gehen", wirbt Manfred Kamm, der seit 2007 der Vorsitzende des LSV 57 Trebatsch ist. Auch heute kegeln viele, wenn auch nicht alle, gemeinsam mit dem Ehepartner. "In der Kreisklasse - und hier bewegen wir uns - wird ohnehin gemischt gespielt."

Die Arbeiten im Kegelraum sind indes nicht abgeschlossen. Noch in diesem Monat sollen Fehlwurfrinnen neben der Bohle angebracht werden, informiert Fritz Paulens.

Die Räumlichkeit der Kegler kann stundenweise gemietet werden; Infos und Anmeldung bei Konrad Würsig, Tel. 033674 5031