Vor allem Männer suchen Hilfe

Offenes Ohr: Aileen Foof und Sebastian Hirt bieten regelmäßige Treffen in der Beratungsstelle in der Fährstraße an. © MOZ/Stefan Lötsch

"An erster Stelle steht Alkohol". Sebastian Hirt, einer von zwei Mitarbeitern der Eisenhüttenstädter Awo-Suchtberatung antwortet sofort auf die Frage, aus welchen Gründen Betroffene am häufigsten Hilfe suchen. Aber es gebe eine viel größere Bandbreite von Süchten: Illegale Drogen wie Cannabis, Opiate und Stimulanzen spielten eine Rolle, aber auch pathologisches Glücksspiel, Essstörungen und Medikamentenabhängigkeit kämen in den Beratungsgesprächen vor, sagt Aileen Foof, die seit Mitte Oktober zum Beratungsteam gehört.

Allerdings, darauf weist sie hin, ließen sich von den Fallzahlen vor allem bei Drogen nicht unbedingt Rückschlüsse darauf ziehen, wie große die Zahl der Betroffenen in Eisenhüttenstadt und Umgebung tatsächlich sei und welche Drogen konsumiert werden oder nicht.

Rund zwei Drittel der Menschen, die zur Awo-Suchtberatung kommen seien zwischen 20 und 50 Jahre alt, zwei Drittel Männer. Die Erfahrungen der Berater zeigen aber: Von Süchten sind alle Schichten und auch alle Altersgruppen betroffen.

Am besten sei natürlich, der Betroffene melde sich selbst bei den Beratern. Meist sei es eine akute Situation, die dazu veranlasse, Hilfe zu suchen. Oft seien es aber auch Bezugspersonen, wie Eltern oder Ehepartner, die den Kontakt in die Wege leiten und den Anstoß geben. Die Berater geben an, dass manche Kontakte auch durch Kooperationspartner wie zum Beispiel das Job-Center oder das Krankenhaus vermittelt werden.

Der Hauptschwerpunkt liege neben der ambulanten Nachsorge und der ambulanten Rehabilitation in der psycho-sozialen Beratung, erklärt Sebastian Hirt. Angeboten werden Einzelgespräche oder auch Gruppensitzungen. Die Berater vermitteln außerdem zur Entgiftung und zur stationären Therapie in geeignete Einrichtungen. Die beiden Mitarbeiter helfen aber nicht nur bei den Vermittlungen, sondern unterstützen gegebenenfalls auch bei behördlichen Angelegenheiten.

Nicht nur Betroffene sondern auch Angehörige von Suchtkranken finden in der Fährstraße ein offenes Ohr. Es gibt Gruppen, in denen sich Angehörige oder Betroffene regelmäßig treffen. Des Weiteren finden Kurse für alkohol- und drogenauffällige Kraftfahrer in Vorbereitung auf die Medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) statt.

Es ist vorteilhaft, sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Berater in der Beratungsstelle zu haben, um auf die individuellen Problemlagen und vielfältigen Anliegen der Klienten angemessen eingehen zu können.

Die Beratung ist kostenlos und steht für jeden offen.

Weitere Informationen im Internet unter www.awokvehst.de/beratungszentrum/suchtberatung. Die Suchtberatung ist unter Telefon: 03364 28505-31 (Herr Hirt) oder 28505-32 (Frau Foof) erreichbar.