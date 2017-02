Winterzeit ist Lesezeit

artikel-ansicht/dg/0/

Seite an Seite: Giesela Neumann, Annemarie Baptist, Silvina Rose, Helga Lampert und Schwiegertochter Heike Lampert (von links) sind regelmäßige Gäste in der Leuenberger Bücherstube. © MOZ/Katrin Hartmann

"Ich packe nie etwas weg. Ich lese jedes Buch, das mir in die Finger kommt", sagt Silvina Rose und lacht. Die gelernte Bibliothekarin hat bislang noch kein Buch vorzeitig abgebrochen. "Bis auf eins", gibt sie zu. Und dieses war auch noch das letzte, was sie in den Händen hatte. "Da waren mir einfach zu viele Zahlen drin", so die Leuenbergerin. Deshalb hat sie das historische Zahlenwerk oder vielmehr Lexikon an diesem Mittwoch auch wieder ins alte Leuenberger Schulgebäude mitgebracht. Denn dort werden die Buchstabensammlungen seit 2011 nach Genres in Regalen gesammelt.

Einmal im Monat lockt die Bücherstube zum Kaffeeklatsch und Buchaustausch. Zwischen 1200 und 1300 Bücher haben sich seit der Gründung vor gut fünf Jahren angesammelt, erzählt Mitinitiatorin Heike Lampert. "Neue Bücher kann ich gar nicht mehr so viele annehmen, weil sich sonst vieles doppelt und wir den Platz nicht haben", fügt sie hinzu. Über zu wenig frei zugänglichen Lesestoff könne Leuenberg deshalb nicht klagen. Nur, sei das Interesse an der Bücherstube in der letzten Zeit etwas eingeschlafen, bedauert Heike Lampert. Aus diesem Grund hat sie die Öffnungszeiten auch von zwei- auf einmal im Monat zurückgefahren.

Unter den regelmäßigen Besucherinnen ist die Begeisterung für den monatlichen Buchklatsch nichtsdestotrotz ungebrochen. So nehmen Giesela Neumann, Annemarie Baptist, Silvina Rose, Helga und Heike Lampert jeweils den vierten Mittwoch im Monat zum Anlass, sich ein neues Buch mit nach Hause zu nehmen und sich gegenseitig Empfehlungen auszusprechen. "Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war wohl eines von Nele Neuhaus", erinnert sich Heike Lampert. "Ein Krimi", schiebt sie hinter her. "Auch die Silber-Trilogie von Kerstin Grier habe ich gern gelesen."

Für ihre Schwiegermutter Helga Lampert darf es etwas sachlicher sein. Aus einem Bücherstapel nimmt sie ein Buch über Porzellan heraus. "Alles zur Geschichte interessiert mich", bestätigt sie. Auch Ahnen- und Familiengeschichten liest sie im Nu herunter, sagt Helga Lampert und weist auf ein historisches Foto an der Wand hin. "Auf dem Foto bin ich noch mit meinen damaligen Mitschülern zu sehen. Damals muss ich 14 Jahre alt gewesen sein", sagt die Leuenbergerin. "Unsere Lehrerin damals, Fräulein Böhm, musste nach dem Zweiten Weltkrieg umschulen. Bevor sie uns unterrichtete, war sie in der Porzellanmalerin beschäftigt", erzählt Helga Lampert und gibt zu, dass ihr Interesse an der Porzellanmalerei auch da herrührt.

Wie die Stühle in dem alten Klassenzimmer, in dem sich heute die Bücherstube befindet, standen, daran kann sich Helga Lampert noch gut erinnern. Auch wie "die Jungs immer die Zöpfe der Mädchen in die Tintenfässer getunkt haben", schwirrt ihr noch im Kopf herum. Annemarie Baptist weiß noch, wie damals bis zu 45 Schüler in einem Raum saßen. Sie selbst unterrichtete die ersten Klassenstufen.

Dass mit der Bücherstube Wissen in dem ehemaligen Schulgebäude geblieben ist, begrüßen die Frauen. So möchten sie es auch beibehalten. Im Bestand finden sich sogar drei englischsprachige sowie Kinderbücher. Auch Kassetten und CDs sind vor Ort. "Manchmal schmeißen wir den CD-Player an und singen gemeinsam", sagt Heike Lampert.

Leuenberger Bücherstube, jeden vierten Mittwoch im Monat ab 15 Uhr