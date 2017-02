"Ich glaube, das spricht sich rum"

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Etwa 100 Schöneicher Senioren haben am Freitagnachmittag mit dem Faschingsclub des Ortes die fünfte Jahreszeit gefeiert. Einen Tag vor der mit 350 Zuschauern ausverkauften zweiten Haupt-Show des Vereins gab es in der Lehrer-Paul-Bester Halle ein etwas abgespecktes Programm - verzichtet werden musste dennoch auf nichts Wesentliches. Denn natürlich konnten die Veranstalter auf ihre aufwendig gestaltete Dekoration mit Eiszapfen und Eiskristallen zurückgreifen. Und auch das Kinder- und das Männerballett tanzten, während die Frauen des Clubs eine Modenschau präsentierten.

Die Idee, in der Halle erstmals einen Seniorenfasching auszurichten, kam den Vereinsmitgliedern relativ spontan. "In den letzten Jahren haben wir immer einen Kinderfasching gemacht. Da der Hort der Storchenschule den in diesem Jahr selbst veranstaltete, dachten wir, dass jetzt mal die Älteren dran sind", sagte der Vereinsvorsitzende Christoph Mahneke. Gesagt getan, wurde die Nachricht über das große Netzwerk des Clubs verbreitet. "Da lief viel über Mundpropaganda. Außerdem haben wir noch beim Betreuten Wohnen in der Hannestraße nachgefragt und die Gemeinde bei der Arbeiterwohlfahrt", erzählte Vereinsmitglied Marita Schulte. Um nicht nur Augen und Ohren der Gäste zu unterhalten, sondern auch die Gaumen zu erfreuen, wurden 15 Kuchen gebacken, dazu gab es Kaffee, Tee und Pfirsichbowle.

Für viele Senioren war der Fasching eine willkommene Abwechslung, so auch für die Rentner Ingeborg und Lothar Wildt. "Dieser Fasching heute ist eine fantastische Idee. Bevor wir Fernsehen schauen, können wir uns auch viele andere Leute ansehen, die was machen", sagte Ingeborg Wildt gut gelaunt. Sie war von der Sprechstundenhilfe ihrer Ärztin gefragt worden, ob sie Lust hätte, an diesem Nachmittag dabei zu sein. "Da musste ich nicht lange überlegen", erzählte Ingeborg Wildt. Der zweite Vereinsvorsitzende Fred Kehrer zeigte sich zufrieden. "Ich glaube, dieser Fasching wird sehr gut angenommen und sich herumsprechen." Einer Wiederholung im kommenden Jahr steht also nichts entgegen.