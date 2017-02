Ausstellung mit DDR-Spielzeug verlängert

artikel-ansicht/dg/0/

Die Ausstellung war am 6. Dezember in der Vorweihnachtszeit eröffnet worden und zeigt Exponate aus dem Eisenhüttenstädter Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR. Über 90 Prozent der in der Spielzeugartikel, die es in der DDR zu kaufen gab, wurden im VEB Kombinat Spielwaren Sonneberg hergestellt. Spielwaren aus Holz, Metall und Plaste, Puppen und Plüschtiere, Baukästen, Gehäuse-, Modell- und auch Militärspielzeug wurden auch für den Export produziert.

Auf der Leipziger Messe 1990 wurden die Spielwarenproduzenten mit 95 Mal mit Messegold und 39 Mal für "Gutes Design" geehrt.

Geöffnet ist die Spielzeugausstellung auf der Burg Beeskow am Sonnabend und Sonntag 11 bis 17 Uhr