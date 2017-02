Endstation im Märchenland

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Sie heißen "Der Schatz der Riesen", "Prinz Zuckermaus", "Der zu klein geratene Riese" - die ersten Märchen für den 13. Undine-Märchenwettbewerb. Auch "Das Geheimnis" ist dabei. So lautet der Beitrag des 22-jährigen Mohamed Chergui aus Algerien. Er studiert Deutsch als Fremdsprache, ist via Internet auf den Wettbewerb aufmerksam geworden. Welch' Märchen sich hinter seinem Geheimnis verbirgt, bleibt den Juroren genau so ein Rätsel wie das Geschehen um Prinz Zuckermaus & Co. "Erst, wenn der Einsendeschluss erreicht ist und alle Märchen vor mir liegen, geht's los. Dann drehen sich zwei Tage wieder nur um Märchen", verrät Fouqué-Bibliothek-Direktorin und Undine-Jurorin Cornelia Stabrodt.