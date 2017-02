Akrobatik auf schwankendem Boden

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Von A wie Aerobic bis Z wie Zumba - wer Sport treiben will, der hat im Landkreis Barnim eine große Auswahl. Hier ist fast jede Sportart vertreten. Doch welche ist die richtige für mich? Wie fühlt sich ein Anfänger in seiner ersten Stunde? Die MOZ macht den Test. Diesmal mit Voltigieren.

Und plötzlich stehe ich auf dem Rücken eines galoppierenden Pferdes. Es ist zwar nur Holz, aber es bewegt sich und ich kann mich einigermaßen sicher auf den Beinen halten. Ein erster Erfolg. Auch wenn der Weg dahin etwas steinig war, macht es von nun an immer mehr Spaß.

Auch beim Voltigieren geht nichts ohne eine vernünftige Erwärmung. Also zunächst raus aus dem beheizten Trainingsraum und ein paar Runden warmlaufen. Schon beim anschließenden Dehnen mit Europameisterin Diana Harwardt gerate ich an meine Grenzen. Gemeinsam mit ihrem Trainingspartner Peter Künne und ihren Trainern Andrea Hardwardt und Hendrik Falk bietet mir das Team einen Einblick in den Voltigiersport.

Nach unserem Warm-Up beginnen Diana und Peter ihre neue Choreographie auf dem galoppierenden Holzpferd, genannt Movie, zu verfeinern. Erstaunlich, wie zwei Personen auf dem Rücken eines Pferdes Handstände und andere Körperverbiegungen hinbekommen, die ich nicht mal am Boden schaffen würde. Doch nun bin ich an der Reihe.

Schnell erkenne ich mein erstes Problem: "Wie komme ich da überhaupt rauf?", frage ich leicht verunsichert. Doch mit der Unterstützung von Trainerin Andrea und viel Schwung klappt es. Mein erstes Mal auf dem Rücken eines Pferdes, auch wenn es nur aus Holz ist. Also zunächst mal die richtige Sitz- und Beinhaltung annehmen. "Sitz so, als würdest du kippeln wollen und ein bisschen mehr Spannung im Oberkörper", korrigiert mich Andrea.

Nun fängt das Movie langsam an, sich zu bewegen. Ein bisschen fühlt es sich so an, als läge man bei leichtem Wellengang auf einer Luftmatratze im Meer. Doch, dass das nicht der Fall ist und die See rauer wird, merke ich, als mein Holzpferd das Tempo erhöht. "Wir machen heute die Pflichtübungen mit dir, die jeder Voltigierer können muss", kündigt Andrea an.

Also als Erstes eine aufrechte Haltung einnehmen und die Arme zur Seite ausstrecken. Kein Problem. Jetzt soll ich knien und ein Bein nach hinten ausstrecken. Trotz meiner Ungelenkigkeit schaffe ich diese Übung auch. "Und nun noch hinstellen", gibt Andrea als letzte Übung vor. "Auf keinen Fall", antworte ich schockiert, aber dennoch lachend, noch ehe sie ihren Satz beendet hat.

Nach einer kurzen Pause, einigen Gleichgewichtsübungen am Boden und der Drohung von Andrea: "Entweder du stellst dich auf das Movie, oder du musst Dianas Outfit anziehen", versuche ich es ein zweites Mal. Fotos von mir in einem hautengen Gymnastikanzug - das muss nun wirklich nicht sein. Zunächst der erneute Sprung auf die Knie. Langsam ein Bein aufstellen und wieder in die sichere Ausgangsposition zurück. Anschließend das Gleiche mit dem anderen Bein. Nun steigt Peter mit auf das Pferd auf und dient als Stütze für mich. Nach einigen Versuchen klappt es tatsächlich. Ganz schön mühsam, sich so auszubalancieren, aber am Ende stehe ich ohne Hilfe auf dem Rücken des galoppierenden Holzpferdes. Geschafft!

Doch nun geht es an das lebende Objekt. Mein Trainingspartner ist mit seinen 1,72 Meter ganz schön groß und hört auf den Namen Karas. Trainer Hendrik Falk macht uns miteinander bekannt und mein erster Kontakt mit einem Pferd, in Form von Streicheleinheiten, fällt noch eher zaghaft aus. Nachdem mir Hendrik eine kurze Einführung in Sachen "Führen" gibt, gehe ich mit Karas einige Runden in der Halle im Kreis und wir machen uns miteinander vertraut. Meine Angst, gleich auf seinem Rücken zu sitzen, lässt immer mehr nach. Während sich Hendrik um die Erwärmung für Karas kümmert, übe ich nochmal auf einem Holzpferd und hole mir letzte Tipps von Diana und Peter ab.

Nun ist der Zeitpunkt gekommen. Mit ein wenig Mühe und Hilfe von Diana schaffe ich es auf den Rücken von Karas und sitze das erste Mal in meinem Leben auf einem Pferd. "Ganz schön hoch", denke ich mir, da setzt er sich bereits langsamen Schrittes in Bewegung. Wir drehen zunächst einige Runden, bis mir Andrea zuruft: "Nun zeig mal, was du vorhin gelernt hast". Trotz einer gewissen Aufregung schaffe ich die Übungen, wie auf dem Movie trainiert.

Doch das war noch nicht alles. Nun geht es im Galopp weiter. Erster Eindruck: Ganz schön schnell und es schaukelt ziemlich heftig. "Keine Sorge, da musst du die Übungen nicht machen", beruhigt mich Andrea. "Achte einfach auf den aufrechten Sitz und wenn du dich traust, streckst du beide Arme zur Seite." Nach kurzer Überwindung schaffe ich sogar das. "Nun noch eine Aufgabe, von der du noch nichts weißt", überrascht mich Andrea, nachdem ich mit Karas wieder zum Stillstand komme. "Hendrik sorgt dafür, dass Karas auf der Stelle steht und du kannst dich auf den Rücken stellen", so Andrea. So stehe ich am Ende tatsächlich auf dem Rücken eines Pferdes. Und dieses Mal war es auch nicht aus Holz.