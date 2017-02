Rudern auf dem Trockenen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Zur 17. Schwedt-Open im Ergometerrudern - einer Offenen Brandenburger Landesmeisterschaft - lädt der Verein Wassersport PCK Schwedt am 18. Februar in die Schwedter Sporthalle "Neue Zeit" ein. Der Wettbewerb ist mit dem WDU-Cup gekoppelt.

Der erste Start erfolgt ab 10 Uhr. Es stehen insgesamt zehn Ruderergometer zur Verfügung. Bei mehreren Läufen in einer Klasse gewinnt der Zeitschnellste aller Abteilungen. 68 Rennen über Stecken von 250 bis 2000 Metern sind ausgeschrieben. Neben den Wettkämpfen gibt es auch wieder Rennen für Freizeitsportler, Familien sowie körperlich und geistig behinderte Sportler. Höhepunkte sind das Vip- und Sponsoren-Rennen (X1), das Fun-Race (X), der Fun-Familien-Zweier (Z) sowie die Vierer-Entscheidungen Fun-Fitness (M), Schule (R), Kinder- (N), Junior- (O) und Vereins-Mixed (P).

Der Veranstalter weist auf einige wichtige Punkte für die Anmeldung hin: An den Rennen X und M du¨rfen nur Freizeitsportler, zum Beispiel Betreuer, Eltern, Mitglieder aus Fitnessstudios, teilnehmen, die in den letzten zwei Jahren bei keiner DRV-Regatta gestartet sind. In den Handicap-Rennen M1 bis M4 sind ko¨rperlich und geistig Behinderte startberechtigt. Fu¨r alle Jungen, Ma¨dchen, Juniorinnen und Junioren, die 2015 keine Startberechtigung hatten, muss am Veranstaltungstag ein Gesundheitsattest vorliegen.

Die drei Erstplatzierten jedes Rennens (außer X, X1, Z) erhalten Medaillen. Die Sieger der Vierer-Rennen bekommen einen Pokal. Meldeschluss ist der 8. Februar, 15 Uhr, Nachmeldungen sind am Tag der Veranstaltung bei doppeltem Startgeld bis drei Stunden vor dem Start möglich. Die Startgebühren betragen für Jungen, Ma¨dchen und Handicap-Sportler sieben Euro, Junioren zahlen neun Euro, Senioren, Frauen, Männer und Zweier müssen 14 Euro bezahlen und für den Vierer werden 20 Euro fällig. Die Beiträge sind am 18. Februar bar zu entrichten.

Informationen und Anmeldungen bis 8. Februar auf www.wassersport-schwedt.de