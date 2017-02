Hartz IV im Abwärtstrend

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt (MOZ) Um zehn Prozent ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen in der Uckermark innerhalb eines Jahres gesunken. Durch die gute Wirtschaftslage in Deutschland sind auch im Landkreis weniger Menschen auf Hartz IV angewiesen. Das Jobcenter ist zufrieden.

Natürlich weiß Beigeordneter Frank Fillbrunn, dass die Uckermark weiterhin zu den Regionen mit der höchsten Arbeitslosigkeit zählt. Doch der Trend ist entscheidend. Und der zeigt nach unten. Im vergangenen Jahr konnte das Jobcenter erneut zahlreichen Menschen eine Stelle oder Ausbildung vermitteln. Begünstigt vom guten Wirtschaftsklima und einem Stellenwachstum fassen auch verstärkt Langzeitarbeitslose wieder Fuß. Zum Jahresende waren rund zehn Prozent weniger beim Jobcenter gemeldet. Insgesamt beläuft sich ihre Zahl jetzt auf 4066.

Das hatte erhebliche Auswirkungen auf die Hilfsbedürftigkeit vieler Menschen, die regelmäßig auf die Stütze des Staates angewiesen sind. Allein bei den Bedarfsgemeinschaften gab es 2016 ein Minus von 5,5 Prozent. Durchschnittlich registrierte die Behörde rund 10 000 Bedarfsgemeinschaften im Landkreis mit fast 13 000 Betroffenen.

Nicht ganz so gut wie im Vorjahr sah es bei den Integrationen aus. Immerhin schaffte es das Jobcenter, 2444 Menschen in eine Form von Erwerbstätigkeit zu vermitteln. Doch angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen ist man mit dem Ergebnis zufrieden. Als schwierig sehen die Vermittler beziehungsweise Fallmanager den Umstand an, dass es immer problematischer wird, aus den zur Verfügung stehenden Arbeitslosen die angebotenen freien Stellen zu besetzen.

Während die Arbeitsagentur einen Rückgang bei den aus der Wirtschaft gemeldeten Jobs verzeichnet, macht das Jobcenter Uckermark genau die entgegengesetzte Erfahrung. Von einer durchweg hohen Arbeitskräftenachfrage im gesamten Jahresverlauf spricht Behördenleiter Michael Steffen. Teilweise würden sich Unternehmen aufgrund guter Erfahrungen aus der Vergangenheit wieder an das Jobcenter wenden und ihre Stelle gar nicht erst der Agentur melden - so die Vermutung. Größte Nachfrage nach Arbeitskräften besteht im Hotel- und Gastgewerbe, in Land- und Forstwirtschaft sowie auf dem Bau.

Zu den immer schwieriger werdenden Bedingungen zählt die passgenaue Qualifizierung. Persönliche Probleme oder das persönliche Umfeld erschweren bei vielen Langzeitarbeitslosen eine schnelle Arbeitsaufnahme. "Wir gehen immer mehr dazu über, gemeinsam mit den Unternehmen eine gezielte Qualifizierung anzubieten", so Michael Steffen. Sogar eine Form der Personalplanung nehmen kleinere Betriebe in Anspruch.

Die Arbeitskräftenachfrage erstaunt selbst die Fallmanager. Mitunter konnten Arbeitslose eine Stelle finden, die zuvor als äußerst aussichtslos eingestuft waren. Vor allem das Handwerk sucht auch Helfer. Allerdings kann der Bedarf hier nicht vollständig gedeckt werden.

Insgesamt verzeichnet das Jobcenter die Tendenz, dass für die Stellenbesetzung immer mehr Kapazitäten gebunden werden, da vor den Arbeitsaufnahmen regelmäßig längere Qualifizierungen, Aktivierungen und Erprobungen notwendig seien.Darauf wird die Strategie für 2017 ausgerichtet.