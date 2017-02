Wildtiere in Menschennähe

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Vorkommnisse wie die Angriffe eines Keilers am vergangenen Wochenende in Berlin werfen die Frage auf, ob Wildtiere die Scheu vor Menschen verlieren. Wer einem Wildschwein, Reh oder Waschbären gegenübersteht, sollte nicht in Panik geraten und das Tier nicht anfassen.

"Im Barnim gibt es eine recht hohe Wilddichte", sagt Andreas Krone, der beim Nabu Schutzgebietsbetreuer des Biesenthaler Beckens ist. Aus diesem Grund würden die Tiere automatisch in die Randgebiete der Siedlungen kommen. Der Fuchsbestand sei beispielsweise sehr hoch, seitdem mit Schluckimpfungen die Tollwut bekämpft wurde.

Wildtiere merken schnell, dass im Siedlungsgebiet nicht gejagt wird. Im Naturschutzgebiet "Faule Wiesen" in Schönow und Zepernick, das zwar naturbelassen ist, aber im innerstädtischen Bereich liegt, kann man Rehe aus nächster Nähe beobachten. "Ich war selbst überrascht, wie dicht man an sie herankommt", erzählt Andreas Krone. Bis auf 20 Meter könne man sich teilweise nähern. Tiere im Wald wahren hingegen mehr Distanz.

Dazu kommt, dass beispielsweise Füchse und Waschbären in Siedlungsgebieten leicht Futter finden. "Viele Menschen haben Hunde und Katzen und lassen das Futter draußen stehen. Das lockt diese Tiere an", sagt Peter-Claus Neigenfind vom Jagdverband Bernau. Vor allem Füchse seien auf fleischliche Nahrung aus. Deshalb sei es besser, nach dem Füttern alles wieder mit ins Haus nehmen.

Ein anderes Problem sieht er in offenen Komposthaufen. "Der Waschbär kann sich das ganze Jahr von Obst und Gemüse ernähren", erklärt er. So ein Haufen sei für das Tier verlockend. Gleichzeitig warnt er davor, aktiv zu füttern, "weil der Waschbär oder Jungfuchs doch so niedlich aussieht". Denn diese würden den Ort dann als Futterstelle kennen und immer wieder kommen.

Carina Vogel ist hauptamtlich für das Wolfsmanagement im Landesumweltamt tätig und sagt, dass der Mensch durch seine Siedlungstätigkeit oft aktiv in den Lebensraum aller Wildtiere vordringt. So würden diese immer häufiger eine Habituierung, also Gewöhnung, an den Menschen ausbilden.

Wenn im Winter Salz gegen den Schnee eingesetzt wird, passiert es außerdem, dass sich mehr Wildtiere an Bundes- und Landesstraßen aufhalten. Denn trotz aufgestellter Salzlecksteine kommen sie zum Auflecken des Streusalzes oft an die Straßen.

Wildschweine sind eher scheu und es passiert selten, dass sie zum Beispiel im Garten auftauchen. Steht man einem solchen oder anderen wilden Tieren aber gegenüber, sollte man sie auf keinen Fall anfassen, kann aber versuchen, sie durch Rufe oder mit einem Besen zu verjagen, sagt Peter-Claus Neigenfind. Andreas Krone gibt den Tipp, sich ruhig zu verhalten. "Die Tiere sind für einen selbst nicht unbedingt eine Bedrohung", sagt er. Wenn sie aber in Panik geraten, könne es passieren, dass sie zum Beispiel auf die Straße rennen und einen Unfall verursachen. Er rät zu umsichtigem Vertreiben der Tiere.

Vor zwei Jahren sind zuletzt Rehe in einer Gartenanlage in Birkenhöhe gesehen worden. Danach wurde der Zaun repariert und seitdem hat niemand etwas von Wildtieren in den Kleingartenanlagen berichtet, sagt Jochen Kneiseler, stellvertretender Vorsitzender des "Bezirksverbandes von Bernau und Umgebung der Gartenfreunde".

Am Neuen Friedhof in Bernau tauchen immer wieder Füchse auf. "Am Sonntag nach Weihnachten habe ich an der Eberswalder Straße einen gesehen", erzählt Friedhofsverwalter Mathias Herrmann, der sich allerdings nicht daran stört: "Wo ein Fuchs ist, sind keine Ratten." Im Friedhof Ladeburg gab es einmal Rehe, die ein paar Stiefmütterchen angefressen hatten. "Wir müssen die Gräber schützen. Aber solange die Tiere keinen großen Schaden anrichten, ist das in Ordnung", sagt er.