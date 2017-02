Leegebrucher Jecken lassen es richtig krachen

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (bren) "Ich bin froh, dass das Festzelt steht und wir jetzt auch die Bauabnahme haben", sagte Mike Meyer, der Vereinsvorsitzende des Carneval Clubs Leegebruch (CCL), am Freitagmittag. Voriges Jahr hatte ein Lieferant den Verein versetzt. Der CCL musste damals kurzfristig für Ersatz sorgen. Dem tatkräftigen Einsatz von Vereinsmitgliedern war es schließlich zu verdanken, dass in letzter Minute doch wieder ein Festzelt auf einer Freifläche im Germendorfer Gewerbegebiet "Veltener Straße" stand.

"Immerhin ein halbes Jahr Vorbereitungszeit steckt schon drin, bevor alle Verträge unter Dach und Fach sind", sagt Vereinschef Meyer. Erstens gebe es nicht so wahnsinnig viele Zelt-anbieter in der Region. Zum anderen seien die Preise in den vergangenen Jahren drastisch um mehr als ein Drittel gestiegen. Rund 7 000 Euro habe er vor zehn Jahren für ein Festzelt berappen müssen, sagt Meyer. Dafür sei das 50 mal 15 Meter große Zelt mit bis zu 360 Plätzen heute nicht mehr zu bekommen. Hinzu kämen dann noch die Ton- und Lichttechnik, Heizung, die Bühne, WC-Anlagen und die Ausschmückung der Location zu einem einer närrischen Veranstaltung würdigen Ort.

Alle Kosten deckt der CCL über die Eintrittspreise ab, die je nach Veranstaltung bei 18 oder 20 Euro liegen. "Dazu brauchen wir die Sicherheit, dass rechtzeitig möglichst viele Karten verkauft sind", sagt Mike Meyer. Die Leegebrucher stehen zu ihrem Verein, der immerhin rund 180 Mitglieder zählt, und sichern sich ihre Tickets für die närrischen Tage meist schon bis Silvester. Auch zahlreiche Freunde des Leegebrucher Karnevals aus umliegenden Gemeinden, ja sogar aus Zehdenick und Berlin, halten dem CCL die Treue. Für die Unterstützung mit Sachleistungen bedankt sich Meyer bei einigen Firmen im Gewerbegebiet.

Am kommenden Freitag zieht erstmals närrisches Leben ins große Festzelt ein. Dann geht die Generalprobe über die Bühne. Der erste Kostümball folgt am 11. Februar um 19 Uhr, der zweite am 24. Februar um 20 Uhr. Die festliche Prunksitzung findet am 18. Februar um 19 Uhr und der Kinderkarneval am 19. Februar um 15 Uhr statt. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vorher. Karten sind noch zu bekommen. Allein der Lumpenball, mit dem die 54. Session Fastnachtsdienstag zu Ende geht, ist bereits restlos ausverkauft.

Zu den Prunksitzungen gibt es das volle närrische Programm, das mit den kleinsten Tanzmäusen im Alter von drei Jahren beginnt, über die diversen Tanzgruppen bis hin zum Männerballett, den Hofsängern und Büttenrednern. Begleitet werden diese Akteure von der Leegebrucher Band "Haltlos", die danach zum Tanz aufspielt. Mehr Zeit zum Tanzen und etwas weniger Programm gibt es bei den Kostümbällen.

Der CCL hat dieses Mal einen neuen Gastronomen verpflichtet, der nicht nur die gewohnte Getränkeversorgung sicherstellt, sondern eine große Auswahl an Speisen bietet. Alles werde vor Ort frisch zubereitet.

Damit alle Jecken nach den Bällen und Prunksitzungen sicher nach Hause kommen, wird - wie gewohnt - wieder ein kostengünstiger Busshuttle vom Gewerbegebiet nach Leegebruch eingerichtet - beim Lumpenball sogar bis nach Hennigsdorf.