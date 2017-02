Hundefreunde wollen Unterricht auf der Festwiese

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Viel muss Bernhard Ackermann nicht sagen, wenn er mit seinen drei Damen zum Spaziergang aufbricht. Die Hovawart-Hündinnen Sandy, Akira und Diva sind gut erzogen. Die Leine kann sich der 62-jährige Grünheider über die Schulter hängen. Die "mentale Leine reicht", sagt er, während er mit seinen Tieren in Richtung Wald läuft. Tägliches Training steckt in den Hunden. Bernhard Ackermann versteht etwas davon.

Erst unterstützte er in der Rüdersdorfer Gruppe der Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland den Trainer, absolvierte Seminare und übernahm schließlich selbst die Ausbildung. Als es 2016 zum Zerwürfnis mit dem neuen Präsidium des Vereins kam, sahen sich Ackermann und sein Vereinsfreund André Förster nach einer neuen Übungsfläche um. Die Wahl fiel auf die Festwiese in ihrem Wohnort - direkt am Werlsee, eingezäunt und fernab der Wohnhäuser.

Im Sommer 2016 sprachen die Hundefreunde im Ortsbeirat vor. Eine Testphase wurde vereinbart. Die sonntäglichen Trainingsrunden erfreuten sich immer größerer Beliebtheit. Aus sechs Hunden wurden 20 - die meisten Besitzer nahmen auf Spendenbasis teil.

Die Freude fand ein jähes Ende: "Kurz vor Weihnachten traf ein Brief vom Ordnungsamt ein, dass wir die Festwiese nicht mehr nutzen dürfen", sagt André Förster, der sich mittlerweile dem Berliner Verein Hovawartzucht International (HZI) angeschlossen hat.

Die Hundefreunde wollen das nicht hinnehmen. In dieser Woche sprachen sie im Ortsbeirat vor. "Wir haben uns verständigt, dass wir das Training auf der Festwiese nicht wollen und bieten alternativ eine Fläche in Freienbrink an", erklärte Ortsvorsteher Uwe Werner. Es habe Beschwerden über die "Ansammlung von Hunden" gegeben, fügte Bürgermeister Arne Christiani an. Zudem müsste auf Menschen mit Hunde-Allergie Rücksicht genommen werden. Lothar Runge fürchtete, dass Hundehaufen liegen bleiben. "Wir hinterlassen die Wiese sauberer als wir sie vorfinden", entgegnete Förster. Scherben, Müll und Haufen anderer Hunde seien vor dem Training entfernt worden. "Es entsteht Mehrwert für die Gemeinde. Hunde werden ausgebildet. Das dient dem guten Miteinander mit Joggern und Spaziergängern", ergänzte eine Frau aus dem Publikum.

Problem sei, dass der HZI ein Berliner Verein ist und man ihn deshalb nicht einfach auf die Festwiese lassen könne, erklärte Werner. Würden die Hundefreunde eine Interessengemeinschaft bilden, Ansprechpartner, Mitgliederzahl sowie Trainingszeiten benennen, könnte man die Sache noch einmal überdenken. In der nächsten Sitzung soll die Entscheidung fallen.