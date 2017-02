Leichte Entspannung vor Top-Spiel

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (MZV) Die Dreifelderhalle Gransee ist am Sonnabend Schauplatz des Spitzenspiels der 2. Volleyball-Bundesliga Nord. Der heimische SV Lindow-Gransee empfängt als Tabellendritter den neuen Tabellenführer TSV Giesen-Grizzlys. Beginn der Partie ist um 18 Uhr.

Kommt das Duell mit dem Spitzenreiter zur Unzeit? Diese Frage können die Trainer des Zweitliga-Meisters von 2015 nicht beantworten, nachdem es im Januar nur zwei Punkte in drei Spielen gegeben hatte. "Es könnte diesmal wieder besser laufen als in den Spielen davor", gibt sich Trainer Mirko Heine verhalten optimistisch. "Es deutet sich an, dass sich die Verletzungssituation ein bisschen entspannt. Wir hoffen es zumindest."

Die drittbeste Mannschaft der Hinrunde (neun Siege in 13 Spielen) erwischte es zu Jahresbeginn hart. Mit Toni Hellmuth, Jan Philipp Krabel, Jan-Philipp und Nicolas Marks sowie Till Theißen fehlten gleich fünf Spieler aus dem 13-köpfigen Aufgebot. "Wir waren schon sehr ersatzgeschwächt", bemerkt Headcoach Victor Eras, der sein Team immer wieder umbauen musste. Ergebnis: Das Heimspiel gegen Essen ging verloren (1:3), die Spiele in Bocholt und Schöneiche wurden im Tie-Break verloren. Eras fand dennoch lobende Worte. "Wir haben das Beste aus der Situation gemacht."

Im anstehenden Heimspiel gegen Giesen werde es schwer, "egal wer spielt". Allein die drei jüngsten Ergebnisse der Niedersachsen würden deren Qualität unterstreichen. Dem Erfolg in Schüttorf ließen die Schützlinge von Itamar Stein 3:0-Heimsiege gegen Delbrück und Ligaprimus Mitteldeutschland folgen. "Die sind schon stark", sagt Eras trocken. "Wir hoffen, dass wir mehr Alternativen als zuletzt haben und dementsprechend anders auftreten", ergänzt Heine. Über die Aufstellung könne aber erst kurzfristig entschieden werden.

Ziel sei es laut Heine, gegen den TSV ein interessantes Spiel zu erzwingen. "Wir wollen dagegenhalten. Wenn wir in Topbesetzung antreten, ist das möglich. Wenn nicht, wird es schwieriger." Eras kündigt einen couragierten Auftritt seiner Truppe an, "auch wenn wir noch nicht im Vollbesitz unserer Kräfte sind." Viel hänge einmal mehr vom Publikum ab. "Die Zuschauer müssen uns pushen."