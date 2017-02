artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (cwa) Die Wahrscheinlichkeit, dass die Damen des VSV Havel Oranienburg Drittliga-Meister werden, ist hoch - sogar sehr hoch. Geht es nach der Ergebnisprognose auf www.volley.de, stemmt die Mannschaft des Trainerduos Michael Bade/Ricardo Galandi zu 98,78 Prozent am Saisonende den Siegerpokal in die Höhe. Die Prognose errechnet, basierend auf einer Spielstärkeeinschätzung der Mannschaften, mögliche Tabellen-Endstände.

Ganz so euphorisch ist Galandi aber noch nicht: "Klar haben wir den Platz an der Tabellenspitze durch den 3:2-Sieg gegen den BBSC erst einmal manifestiert, wodurch die Situation erst einmal gut aussieht. Aber es kommen noch genug Spiele auf uns zu, in denen wir Federn lassen können." Eines von dieser Sorte sei auch die anstehende Partie beim Tabellenfünften, dem VCO BerlinII (Sonntag, 15 Uhr). "Das Team besteht komplett aus Sportschülerinnen, die zweimal am Tag trainieren", weiß der Havel-Coach. "Unser Vorteil ist aber, dass wir ihnen in Sachen Erfahrung ein gutes Stück weit voraus sind."

Ein großer Nachteil sei dagegen der fehlende Spielrhythmus - zuletzt musste der VSV-Sechser dreimal im Zwei-Wochen-Abstand zu seinen Duellen antreten. "Oftmals ist es an spielfreien Wochenenden so, dass viele Spielerinnen diese Zeit nutzen, um wegzufahren", so Galandi. Das sei ihnen auch gegönnt, aber trotzdem leide die Trainingseffizienz darunter, weil die Einheit am Freitagabend dann meistens ausfallen müsse. "Es wären einfach zu wenig Spielerinnen dabei." Ab und zu sei ein freies Wochenende schon mal ganz schön, um einfach auch den Kopf freizubekommen. "Aber in dieser Häufigkeit, wie wir es zuletzt hatten, nervt es mich schon ein bisschen", so Galandi.

Umso mehr freut er sich, dass an jedem der kommenden sechs Wochenenden eine Partie für den VSV Havel ansteht. Im Blick hat Galandi aber jeweils nur das nächste Spiel: "Wir werden uns gegen den VCO auf starke gegnerische Aufschläge einstellen müssen. Diesen wollen wir eine sichere Annahme entgegensetzen." Sollte das gelingen und am Ende ein Sieg in der Hauptstadt herausspringen, würde man der 100-prozentigen Gewissheit auf den Titel wieder ein Stück näherkommen.