Mittelfeldmann und Verteidiger für Zehdenick

Zehdenick (skr) Mit dem Ende der Transferfrist am 31.Januar hat Fußball-Landesligist SV Zehdenick zwei Spieler verpflichtet. Can Yildiz (kommt von Berlinligist BSV Al-Dersimsport) und Farrukh Kamirov (zuvor Schönwalder SV) verstärken ab sofort das Team von Trainer Daniel Runge. "Beide sind bereits spielberechtigt", sagt SVZ-Manager Ronny Erdmann. "Das sind richtig freundliche Jungs, die menschlich sehr gut zu uns passen und uns sportlich weiterbringen."

Damit weichen die Zehdenicker etwas von ihrem Weg ab, vornehmlich jungen Fußballern aus der Region eine Plattform zu bieten, sich auf Landesebene zu präsentieren. Doch dieser Schritt ist von den Verantwortlichen bewusst gewählt. Denn: "Wenn man den Kader in der Breite besser aufstellen möchte, muss man über den Tellerrand hinausschauen", erklärt Erdmann. Fußballerische Qualität für die Landesliga mit Wurzeln in Oberhavel sei vor allem im Winter rar gesäht und schwierig zu bekommen.

So wirbelten die Verantwortlichen des SV Zehdenick Ende Januar bis tief in die Nacht, um die beiden Wechsel abzuwickeln. "Dafür geht mein Dank an alle Beteiligten", sagt der Manager. Mit den Spielern und abgebenden Vereinen hätten glücklicherweise alle Details in der letzten Sekunde geklärt werden können. "Beide kommen ablösefrei", sagt Ronny Erdmann. Was den SVZ-Verantwortlichen beeindruckt: "Sie wollen wirklich nur Fußball spielen und halten nicht die Hand auf. Wir sind sehr glücklich, dass sie den Weg zu uns nach Zehdenick gefunden haben. Sie kommen aus eigenen Stücken, und das zeigt, dass auch überregional erkannt wird, dass wir hier gute Arbeit leisten."