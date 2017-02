Cejka schafft Cut in Arizona

artikel-ansicht/dg/0/

Alexander Cejka hat beim Turnier in Scottsdale in Arizona den Cut geschafft.

Nach seiner überzeugenden 67er-Runde zum Auftakt benötigte der 46-Jährige in Arizona in der zweiten Runde allerdings 73 Schläge und fiel um 39 Ränge auf den geteilten 48. Platz zurück. Nur zwei Schläge mehr hätten für Cejka das Turnieraus bedeutet. In Führung liegen zur Halbzeit der Südkoreaner Byeong Hun An und Brendan Steele aus den USA mit je 132 Schlägen.