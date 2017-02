Gutachten zieht Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Zweifel

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages zieht einem Medienbericht zufolge die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung in Zweifel. Die Experten kämen in einem von der Linksfraktion in Auftrag gegebenen Gutachten zu dem Ergebnis, dass das Gesetz nicht den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes entspreche, schreibt die "Mitteldeutsche Zeitung" (Samstag), der das Gutachten vorliegt.