Im Niemegker Kloster wird aufgeräumt

Niemegk (MZV) In absehbarer Zeit ist der Blick hinter die Mauern des denkmalgeschützten Klosters in der Niemegker Großstraße wieder möglich. Am Montagmorgen fiel der Startschuss für einen weiteren, wenn auch kleinen Schritt hin zur Rettung des Gemäuers: Der wilde Aufwuchs innerhalb der Feldsteinmauern, der sich über Jahre ungehindert ausbreiten konnte, wurde entfernt.

Danach sollen bauhistorische und archäologische Untersuchungen mit den geplanten Aufräum- und Sicherungsarbeiten einhergehen. Das im Inneren sich türmende Fach- und Mauerwerk eingestürzter Bauteile kann jedoch erst fortgeräumt werden, wenn die Altertumsexperten ihre Arbeiten beendet haben.

Im Rahmen der nachfolgend geplanten Sicherungsmaßnahmen sollen die Außenmauern weiter gesichert und das unschöne Mauerwerk in den Fensteröffnungen wieder entfernt werden. Letztere wurden in den 1980er Jahren zugemauert. Rautengitter vor den Fenstern sollen das älteste Haus Niemegks späterhin - welches zugleich zu den ältesten im Land Brandenburg gehört - zumindest äußerlich erlebbar machen und zugleich unbefugtes Betreten verhindern.

12.000 Euro aus dem Treuhandkonto der Stadt investiert die Kommune in die gerade begonnenen Aufräum- und Sicherungsarbeiten an den feldsteinernen Klostermauern. Experten vermuten in ihnen noch viele Geheimnisse.

Damit setzen die Niemegker Stadtväter ihre seit Jahrzehnten andauernden Bemühungen um den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes innerhalb des Stadtkerns fort. Die Längswände und den Ostgiebel sichert bereits eine Stahlkonstruktion. Mit der neuerlichen Investition wird der noch weite Weg zu einer erlebbaren und hoffentlich vielleicht eines Tages auch begehbaren Ruine geebnet.

In Niemegk verbindet man mit den bevorstehenden bauhistorischen und archäologischen Untersuchungen zugleich die Hoffnung, der Geschichte des Haus quasi auf die Spur zu kommen. Derzeit gibt es nur Spekulationen, zu welchem Zweck das aus Feldsteinmauerwerk errichtete Haus im 13./14. Jahrhundert gebaut wurde.

Vermutet wird, dass es ehemals als klösterliche Einrichtung genutzt wurde. In der Überlieferung heißt es aber auch, dass es von diesem Haus mit seinen fast einen Meter dicken Umfassungsmauern einen unterirdischen Gang zum Oppenschen Gut am anderen Ende der Stadt gegeben haben soll.

Belegt ist hingegen die Nutzung nach Ende des Dreißigjährigen Krieges. Damals ließ der Belziger Amtsschösser Nicolaus Fugmann das Gebäude zu Wohnzwecken herrichten. Als Wohnhaus genutzt wurde es bis in die DDR-Zeit. Mit dem Leerzug stellte sich der Verfall ein - obwohl bereits in den 1970er Jahren durch die staatliche Denkmalbehörde auf die Bedeutung des mittelalterlichen Gemäuers hingewiesen wurde. 1988 war die bauliche Situation bereits so prekär, dass entschieden wurde, den Dachstuhl und einen Teil der Obergeschossdecke aufgrund von Einsturzgefahr abzutragen. In dieser Folge wurde ein rasanter Verfall eingeleitet.