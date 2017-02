Abriss ist beschlossene Sache

artikel-ansicht/dg/0/

Zu stark nagt der Zahn der Zeit an dem eigentlich noch gar nicht so alten Gemäuer. Geplant ist, das ein Neubau das 1963 seiner Bestimmung übergebene Haus ersetzen soll. Ein langer Riss im Mauerwerk, an der Hinterfront des Gebäudes, deutet äußerlich sichtbar bauliche Probleme an. Neben dem Riss ist es vor allem der Dachstuhl, der stark geschädigt ist und Handlungsbedarf signalisiert.

Vor drei Jahren begannen die ersten Gespräche über die Zukunft des Hauses, welches für die Gemeindearbeit dringend gebraucht wird. Während in den Wintermonaten im Jacob-Wächtler-Haus Gottesdienste gefeiert werden, nutzen es die Turmbläser, die Konfirmanden, die Senioren und Chöre über das gesamte Jahr.

Vor diesem Hintergrund fiel der Entschluß, das alte Haus zugunsten eines Neubaus in Form eines Gemeindezentrums abzureißen. Da das Jacob-Wächtler-Haus im Sanierungsgebiet der historischen Altstadt von Bad Belzig liegt, ist das Bauprojekt aus Mitteln der Städtebauförderung förderfähig.

Seiner Bestimmung übergeben wurde es am 3. Advent 1963. Nach umfangreichen Umbauarbeiten war aus einem alten Pferdestall ein Gemeindekirchensaal entstanden.

In der Zeitungsberichterstattung von damals heißt es: "Viele fleißige Hände hatten sich geregt, um dieses kleine, moderne Wunderwerk aus einer alten zerfallenen Scheune entstehen zu lassen. Mit Umsicht und Ausdauer hat Superintendent Krolzig, unterstützt von seinem Stab arbeitsfreudiger Helfer, der Gemeinde Belzig eine Stätte geschaffen, in der sie sich wohl fühlen kann und in der alle ihre Anliegen beraten werden können."

Benannt wurde das Haus nach dem Superintendenten Jacob Wächtler (1638 bis 1702), der von 1687 bis zu seinem Tod Pfarrer der Gemeinde Belzig war. Als ein Mann großen Wissens und großer Tatkraft wird er in der Kirchengeschichte genannt.