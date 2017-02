Vandalismusprobleme vor der Lösung?

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Das Gebäudemanagement der Stadt hat kürzlich den defekten Mechanismus der Fensteranlage der Räume des Stadions repariert. Im letzten Jahr konnte auch ein langer Wunsch unserer Gäste umgesetzt werden. So hat die Stadt acht witterungsfeste Bänke am Fußballfeld aufgestellt. Zwei weitere Bänke folgen im kommenden Jahr", schildert Michael Giese, Vorsitzender des BSC Rathenow 1994. "Uns beschäftigen derzeit noch einige Probleme, um die Voraussetzungen für das Training, vor allem bezüglich der Platzpflege, zu verbessern." Dazu gehören auch die technischen Mittel.

Der Verein ist nicht mehr Pächter, nur noch Nutzer der Sportanlage. Die Pflege der Sportplätze übernimmt der Optikpark im Auftrag der Stadt. "Die durch zwei große Bäume verursachten grünen Verfärbungen der Tartanbahn müssen aufwendig und teuer gereinigt werden. Da muss etwas geschehen", so Giese weiter. "Das zweite Problem ist die unzureichende Platzbewässerung. Ohne eine moderne Bewässerungsanlage, wie sie beim Stadionneubau 2005 schon geplant war und in vielen Stadien heute Standard ist, dauert die Beregnung des Rasens rund acht Stunden."

Um so eine Bewässerungsanlage zu realisieren, würde der Verein auch Eigenleistungen einbringen. Im letzten Jahr hat der TSV Chemie Premnitz eine solche Anlage für zirka 15.000 Euro erhalten. "Sorgen machen uns die steten Vandalismusschäden an der Stationanlage durch Jugendliche, die sich hier abends treffen", ergänzt BSC-Vorstandsmitglied Klaus Reimann. "So liegen auf dem Rasen immer wieder mal kaputte Glasflaschen. Allein diese Saison mussten wir drei zerstörte Tornetze erneuern." Abhilfe verspricht sich der Verein durch ein Abschließen des vorhandenen Tores im Zaun. Dem steht die Nutzung der Skateranlage auf dem Gelände entgegen.

"Durch die geplante Verlagerung der Skateranlage vom Schwedendamm zum neu entstehenden Rideplatz am Körgraben könnte das Problem der Vandalismusschäden stark verringert werden", so Hauptamtsleiter Jörg Zietemann für die Rathenower Stadtverwaltung. "Zudem muss die öffentliche Zugänglichkeit durch den Einsatz von Fördermitteln beim Neubau gewährleistet werden."

Für eine neue Bewässerungsanlage sieht die Stadt aufgrund der Haushaltslage derzeit keine Realisierungsmöglichkeit. "Da wir nicht mehr Pächter der Anlage sind, können wir als Verein keine Fördermittelanträge stellen", so Klaus Reimann weiter. "Die Stadt könne dies nach den neuen Fördermittelrichtlinien jetzt auch."

Angesprochen auf eventuell bestehende Konkurrenzsituation mit dem Fußballsportverein (FSV) am Vogelgesang heißt es: "Zwischen dem BSC und dem FSV Optik gibt es ein gutes Verhältnis", erklärt Michael Giese und begrüßt städtische Maßnahmen für den FSV wie die geplante Flutlichtanlage. "Zwischen unseren Vereinen besteht keine gegensätzliche Konkurrenz. Spieler wechseln beispielsweise unkompliziert zwischen unseren Vereinen."

Der 1994 gegründete Ballspielclub (BSC) hat rund 170 Mitglieder, darunter 90 Kinder und Jugendliche. Die Männer spielen in der Kreisliga Havelland, derzeit Platz 15. Der BSC Rathenow plant in der neuen Saison 2017/2018 mit einer A-Junioren Mannschaft an den Start zu gehen. Nach der Auflösung der A-Junioren des FC Rot-Weiß Nennhausen gehört der BSC dann neben dem FSV Optik Rathenow und dem TSV Chemie Premnitz zu den wenigen Vereinen der Region mit einem solchen Nachwuchsteam.

"Zur Verstärkung dieser Mannschaft suchen wir ab sofort Spieler, die sich unserem Verein anschließen möchten", sagt Vereinsvorsitzender Michael Giese. "Der Verein bietet den Spielern ein sofortiges, kostenloses Probetraining bis zum Beginn der neuen Saison an." Ansprechpartner ist Cheftrainer Stefan Heinrich (Telefon: 0172/9865204). Mehr Informationen zum Verein gibt es auch im Internet auf www.bsc-rathenow.de.