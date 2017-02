Umbau für Barrierefreiheit an kleinen Bahnhöfen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Abseits von den Großbaustellen will die Deutsche Bahn in den nächsten drei Jahren mehrere Bahnhöfe mit weniger als 1000 Reisenden am Tag barrierefrei umbauen. Finanziert werden soll das nach Angaben des Konzerns mit Bundes- und Landesmitteln. In Brandenburg zählen die Bahnhöfe in Seelow, Werneuchen, Brand, Wriezen und Löwenberg dazu. Der Tropical Island-Bahnhof Brand wird demnach mit zwei Aufzügen ausgestattet, in Werneuchen wird ein neuer Bahnsteig gebaut, an anderen Stationen der stufenfreie Zugang zu den Bahnsteigen ermöglicht. Insgesamt werde das Zukunftsinvestitionsprogramm an 17 Stationen im Land Brandenburg umgesetzt. Unabhängig davon wird der Umbau des Bahnhofs in Cottbus vorangetrieben.