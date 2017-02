Künstlerische Projekte

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Das neue Studienfach "Künstlerische Forschung" (KF) im Master-Bereich der Technischen Hochschule Brandenburg soll dabei helfen, spezielle Methoden und Praktiken zueigen, die die Umwelt und die Gesellschaft direkt verändern, hierfür ein besseres Bewußtsein zu schaffen. Einen Einblick in die studentischen künstlerischen Projekte dieses Semesters wird am Dienstag, 7. Februar, in einer öffentlichen Vortragsveranstaltung im Archäologischen Landesmuseum gegeben. Die Veranstaltung findet ab 15.30 Uhr im Priorsraum im Pauli Kloster, Neustädtische Heidestraße 28 in Brandenburg an der Havel statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro.