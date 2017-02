Brand in ehemaligem Imbiss in Fürstenwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (dpa) Ein Brand hat einen ehemaligen Imbiss in Fürstenwalde (Oder-Spree) weitgehend zerstört. Verletzt wurde dabei niemand. Das Feuer brach am späten Freitagabend in dem leerstehenden Gebäude aus, wie das Lagezentrum am Samstag in Potsdam mitteilte.