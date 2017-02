artikel-ansicht/dg/0/

Finsterwalde (dpa) Nach dem Fund eines toten 65-Jährigen in einer Wohnung in Finsterwalde (Elbe-Elster) hat die Staatsanwaltschaft Cottbus die Obduktion der Leiche veranlasst. Vor Wochenbeginn werde es aber noch keine Ergebnisse zur Todesursache geben, sagte eine Sprecherin der Behörde am Samstag auf Anfrage.