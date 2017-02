Peter Gülke erhält Bundesverdienstkreuz

artikel-ansicht/dg/0/

Erfurt (MZV) Umweltministerin Anja Siegesmund ehrte zu Beginn des Monats Februar im Namen des Bundespräsidenten und in Vertretung des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow den Chefdirigenten der Brandenburger Symphoniker Peter Gülke für sein herausragendes Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande.

"Sein lebenslanges Engagement gilt der Musik und der Kunst. Für den ehemaligen Weimarer Generalmusikdirektor waren Haupt- und Ehrenamt immer untrennbar verbunden. Im Beruf als Dirigent und Musikwissenschaftler erfolgreich, engagierte sich Gülke ehrenamtlich u.a. als Präsident der Sächsischen Akademie der Künste, in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und in der Bayrischen Akademie der schönen Künste." (Auszüge aus der Medieninformation der Thüringer Staatskanzlei)

Hintergrund: Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wurde 1951 vom damaligen Bundespräsident Theodor Heuss gestiftet und ist die höchste Form der Anerkennung für Verdienste um das Gemeinwohl. Er wird für besondere Leistungen im politischen, wirtschaftlich-sozialen oder wissenschaftlich-kulturellen Bereich verliehen. Die Auszeichnung wird in acht Stufen verliehen, als Erstauszeichnung kommen im Allgemeinen die Verdienstmedaille oder das Verdienstkreuz am Bande in Betracht.